修法還公道 救國團轉型公益持續前行

立法院1月30日三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修法，將成立時為「政府組織」的團體排除於黨產條例適用範圍外，救國團主任葛永光代表救國團感謝國民黨與民眾黨立委忠於史實、秉持堅守法治原則及維護人民權益的精神，還救國團公道，讓救國團數千名員工及數萬名義工能繼續前行，堅持為國家、為青年、為社會服務的宗旨，也讓海內外千千萬萬關心救國團的朋友知道，台灣仍有一股正氣存在。

黨產會於民國107年認定救國團為國民黨附隨組織，國民黨立委提案解決救國團被認定為國民黨附隨組織問題，於不當黨產條例第4條第1項第2款增訂但書，「但曾隸屬於國家者，不在此限」。同時，修法也回溯自公布施行日即105年8月10日適用，今年1月30日完成修法三讀，讓救國團從政黨附隨組織中排除。

葛永光受訪時說，聽到修正案通過，腦海霎時浮現李白的詩，「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，近10年來，救國團被執政者追殺及透過媒體的汙衊和抹黑，常感到周遭殺聲四起，同仁們也感到無比的委屈與挫折，高喊「我們未做錯任何事，為何政府要懲罰我們？」

葛永光告訴救國團同仁，「你們沒有錯，尤其不能因為這些問題阻礙了前進的腳步」，因此救國團反而要邁開大步，擴大為國家、為社會、為青年服務的能量，也要讓更多人認識、肯定及支持救國團。葛用經國先生的話勉勵同仁：「我們不憂、不懼、不惑，我們必有所恃，所恃的就是信心。堅信真理不會磨滅，真理始終能照澈人類向著光明。」如今沉冤得雪，葛心中有種重獲自由的感覺。

葛永光指出，轉型正義本是一項面對歷史、撫平創傷的工程，目的在促使社會走向和解。然而當轉型正義被納入政黨對立及權力競逐，便失去了原有的道德高度，成為政治鬥爭的工具。黨產條例是在執政者挾國會多數下強制通過，本就極具違法違憲的爭議；黨產會置於行政院下，成員幾乎都是同一政治立場和意識形態者，與其他國家超然於行政體系之外的獨立機關，以及成員多為社會公正人士，截然不同。

在此背景下，台灣的轉型正義變成政治鬥爭的工具，並不令人訝異。當轉型正義變成政治鬥爭時，選擇性揭露、片段式定罪，不僅無助於社會理解過去，反而加深社會對立，製造更多新的受害者，導致社會對轉型正義本身產生疲乏與不信任，而加大了社會的撕裂，受害的是全民。

葛永光指出，近年他將救國團轉型成「以公益為主的服務型社會企業」，長期在全國推動捐血、關懷長者與弱勢家庭、淨灘淨水環境保護、扶持身障朋友、扶助小農等多元公益行動。每逢重大災害，救國團皆第一時間動員青年志工投入救援與重建，並結合社會善心資源協助災民度過難關。

以去年花蓮光復鄉災變為例，救國團於災後翌日即動員志工進入災區協助，並募款支援災民重建生活，「張老師」也數度前往提供學校師生心理諮商輔導；新冠疫情期間，當大家因恐懼而逃避防疫任務，救國團挺身而出成立全台第1所民間安心防疫所與加強版防疫專責旅館，並應各縣市政府邀請投入防疫，實踐救國團「為國而生」的信念。

近年救國團也積極推動工作國際化，與日本自民黨、韓國青少年聯盟等國外組織建立長期交流合作關係，並承辦多項國際青年交流活動，促進亞洲及全球青年對台灣的認識與友誼。在國民外交層面，救國團扮演重要的橋梁角色，持續強化台灣在國際社會的連結與能見度。

葛永光表示，台灣政局動盪不安，兩岸危機日益升高，多數人感受到內部鬥爭正侵蝕台灣的社會韌性。救國團是個大家庭，不同黨派的人在此一起做公益。

葛永光呼籲，過去救國團為年輕世代建立了共同的美好記憶，希望大家放下仇恨與偏見，互相尊重與理解，為台灣的未來共創美好的集體記憶。救國團也將持續不分黨派，秉持公益初心，深化青年培育、社會服務與國際交流工作，並與社會各界攜手合作，為台灣的和平發展與社會溫暖貢獻更大的力量。