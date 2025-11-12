修法預言全部落空 洪申翰造謠被識破 國民黨團：0分部長必須道歉下台

去年底立法院三讀通過《就業服務法第46條修正案》，允許年滿80歲以上長者免經醫療評估，直接申請聘僱家庭看護移工。國民黨團今日指出，修法上路三個月以來，已有約八千位民眾申請移工看護，驗證所有民進黨當初的預言都是謊言。

黨團書記長羅智強表示，勞動部針對這項加惠長者的修法從頭抵制，不僅拖延八個月才公告上路，部長洪申翰甚至在今年7月26日大惡罷投票前於臉書發文，對國會修法指手劃腳，企圖影響罷免投票，完全喪失政務官分際。

修法預言全部落空 政府政策評估完全失能

羅智強指出，民進黨方面當初聲稱修法會造成16萬以上看護移工缺口，更會形成移工「棄重擇輕」現象，選擇照顧輕症患者而放棄重症患者。然而實際上路後，這些預言、恐嚇全部都沒有發生。八千位申請者順利獲得照護資源，移工市場運作正常，完全推翻了政府之前的悲觀預測。

羅智強強調，這充分證明勞動部的政策評估完全失能，洪申翰部長必須為此負責。「這樣的部長在賴清德眼中也許100分，但對人民來說，就是個0分部長，」羅智強諷刺地說。

呼籲立即道歉 勇於承擔責任

羅智強表示，洪申翰必須對其個人不當言行及勞動部的政策評估失能，向80歲以上有看護申請需求的長者與家屬公開道歉。

羅智強批評現任政府，「上從總統下至部長、政務官，每天只想著政治操作、貪贓枉法、抺黑在野黨，正事不做只會幹禍害社會、浪費公帑、製造對立的爛事。」他呼籲洪申翰應立即下台，為自己的失職負起責任。

