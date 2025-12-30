修法、建置管理平臺 環境部解決「渣難」

國人愛喝咖啡，每年飲用超過37億杯咖啡，衍生約11.1萬噸咖啡渣，也讓咖啡渣成為難題，環境部為了協助業者解決咖啡渣問題同時推動循環經濟，不僅突破法規限制，讓咖啡渣認定為不是廢棄物，還建置「植物性渣類永續管理平臺」，媒合通路、技術與再利用業者，打造新的合作模式，讓咖啡渣變身為黑金。

環境部今天(30日)舉辦「咖啡渣循環利用成果及修法方向記者會」，包括環境部部長彭啓明、次長沈志修、多位立法委員及超商、企業代表出席，並展示由咖啡渣再製的襪子、毛巾、手工皂、衣服、鞋子、線香、貓砂等各種商品。

彭啓明部長表示，國人每年製造11.1萬噸咖啡渣，主要來自連鎖超商、咖啡館及食品製造端等，但咖啡渣因為很快發霉、含水量高，僅有10%的咖啡渣進入能回收體系，存在回收難、處理難及媒合難等三大問題。

彭啓明部長說，再利用業者缺乏咖啡渣原料，但超商、咖啡館業者卻無法處理咖啡渣得要丟棄，形成浪費，因此環境部著手協助，首先就是透過修法，將咖啡渣從《廢棄物清理法》中屬於一般廢棄物需要進行清除與焚化處理的規定，透過業者提出自主管理加上法規鬆綁，讓咖啡渣得以成為非廢棄物，並能再利用。

此外，環境部也協助業者透過「逆物流回收模式」，解決咖啡渣含水量高及容易發霉問題，建置咖啡渣從通路到再利用的完整產業鏈，並建置「植物性渣類永續管理平臺」，環境部資源循環署組長陳俊融說明，平臺導入數據化管理與智慧供需媒合機制，超商等咖啡渣製造者可以上平臺登錄提供數量，在利用業者也能在平臺上找到原料，打造通路、技術與再利用業者的創新合作模式。

全家超商課長柳銳昇表示，超商產出的咖啡渣數量逐年增加，處理費用也節節高升，如何處理咖啡渣成為一大難題，也曾找過咖啡渣再利用業者協助，但是難以解決發霉問題，感謝環境部協助，能以提出自主管理計畫加上「逆物流回收模式」，解決咖啡渣含水量等問題，成功提供給再利用業者，製作成更多商品，建立循環經濟，也解決業者的困難。

環境部表示，未來將擴展成功經驗至更多品牌與其他植物性渣類，持續擴大綠色循環產業發展動能。