修法「政院槓藍白」 明年會變怎樣？郭正亮驚爆高人卜卦結果

立法院院會26日以60比51通過總統賴清德彈劾案，並正式邀請被彈劾人賴清德到院說明，彈劾案投票時間定在2026年5月19日。至於三讀通過的停砍公教人員年金法案，行政院長卓榮泰26日表示，等總統府的咨文到了之後，行政院會履行義務跟責任，副署讓它生效，也會即刻送請大法官解釋。前立委郭正亮表示，行政院會一直把立院通過的法案送到憲法法院，結果就是立法院跟行政院加司法加監察對著幹，永無止境，不會停的。他今天問一個高人，明年會怎樣？卜卦的結果是「否卦」。

針對立院院會通過總統賴清德彈劾案，並正式邀請賴清德到院說明，郭正亮26日在《中天辣晚報》節目中表示，賴清德不會去立院。行政院會一直把立院通過的法案送到憲法法院，現在「年金停砍案」，就要送了，因為這會惹怒軍公教，就讓憲法法庭去承擔。可是這個結果會讓大家知道，司法院跟監察院都是他們控制，因為卓榮泰彈劾也會交到監察院，所以這個結果就是立法院跟行政院加司法加監察對著幹，永無止境，不會停的。

廣告 廣告

郭正亮接著表示，藍白就通過該通過的立法、該刪掉的預算，然後你通過的立法，民進黨要嘛就不副署、要嘛就送憲法法庭。國民黨也不會讓，因為他們認為是你違憲在先，這個就是典型的僵局，沒救。

郭正亮透露，他今天問一個高人，問明年會怎麼樣？結果那高人卜卦出，明年是「否卦」，否極泰來的「否」，可是沒有「泰」。「否卦」在易經裡面是「不利君子貞。大往小來、天地不交、萬物不通，上下不教，而天下無邦也」，就是無政府狀態，你不服、他也不服。還有「內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子。小人道長，君子道消也」，所以明年是小人得勢的一年，當然是賴清德造成的。

【看原文連結】