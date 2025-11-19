修法 醫師受訓2年才能從事醫美

為改善醫美亂象，衛福部預告修法，醫美治療執行醫師需完成2年的畢業後一般醫學訓練（PGY）。衛福部長石崇良（見圖）19日表示，將給予一定時間補正。（劉宗龍攝）

為消滅醫美亂象，衛福部近日預告修法，醫師需至少完成2年的畢業後一般醫學訓練（PGY），才能執行醫美治療。新制預計民國115年1月實施，衛福部長石崇良表示，將給予一定時間補正。衛福部初估，全台約有600名醫師可能受影響。

衛福部14日預告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案，完成2年PGY訓練才能執行光電治療、針劑注射等特定醫美處置，進一步取得外科系專科資格才能執行醫美手術。

石崇良19日赴立法院社福衛環委員會前受訪表示，本法修訂主要回到醫療品質跟病人權益，所以希望回歸到專科醫師訓練的基本能力培養，各國也都是朝此方向發展。

石崇良指出，所有的法規修訂時，都會考慮到信賴保護原則，衛福部會權衡民眾的利益跟執業者的權益，我們認為能力訓練還是最基礎的，所以給予一定的時間完成補正，再繼續執業。

醫師職業工會理事長陳亮甫認為，該草案對整體醫療人力生態影響甚鉅。倘若草案上路，首當其衝的是過往畢業直接投入醫美產業的醫師，可能必須重返醫院訓練，若未有銜接期間的配套，對於醫院亦是陌生的挑戰與成本。

陳亮甫指出，在推動限縮政策同時，衛福部應對提出服眾的數據佐證，包含過往未完成PGY而從事醫美者人數、非外科系與未具PGY資格的醫師涉及醫療事故比例及調查等。

醫事司副司長劉玉菁說明，PGY訓練制度實施以來，約有600人未完成訓練就執業，但由於沒有醫美專科的執業登記，需逐一比對診所名稱，才能了解其中多少人從事醫美治療。

該辦法預計115年1月1日修正施行，若尚未取得醫師資格及訓練課程證明者，應於2年內完備，使得繼續施行特定醫美處置；若未取得上述專科醫師資格，應於3年內完備，使得繼續施行美容醫學手術。劉玉菁說明，草案預告30天，目前持續蒐集各界意見，將按照法制作業進行。