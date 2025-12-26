修神轎承諾"修舊如舊"變全新! 鹽水廣濟宮控背信.侵占

南部中心／林俊明、陳芷萍 台南市報導

台南鹽水廣濟宮有信徒還願，幫神明修復神轎，在網路上找了一位師傅，承諾以"修舊如舊＂的方式修復，要價二十多萬，沒想到25日送回來，竟然是一頂新的神轎，廟方表示，原本的神轎是用檜木做的，已經有幾十年的歷史，價值無法以金錢計算，怒控師傅背信和侵占，要求把神轎還回來。

廟方拿出舊神轎的照片比對，發現部份雕刻明顯不同。（圖／廟方提供）

廟宇大廳放著一頂嶄新的神轎，這可不是廟方新訂製的。廟方人員指著上頭的匾額說，「我們上面這個東西，他用舊的方式修復回來，會大概呈現這個色澤，比較一下就知道，旁邊這個東西就是新的啊。」原本只是要修復舊的神轎，沒想到等了快四個月，送回來的竟然是一頂幾乎全新的神轎，除了上頭的匾額之外，其他全都是新的，廟宇指控師傅，沒有如當初承諾的"修舊如舊"，而是用復刻的方式來處理。台南鹽水廣濟宮主委廖敏滄氣憤的說，「那一頂神轎完全都是新的，我們那頂舊的東西已經不見了，他就是去拿一頂新的來交差，不是質疑，一定是調包啦！」台南鹽水廣濟宮在今年八月份，有信徒說要還願，幫神明修復神轎，信徒在網路上找了一位師傅，雙方約定以「修舊如舊」的方式修復，信徒付了二十多萬，哪知對方竟然把神轎全都拆了，只剩下這幾片殘骸。而原本的神轎是檜木做的，新的則是白松，材質明顯不同，讓廟方一氣之下提告。

舊神轎是檜木材質，紀念價值無法計算，廟方只盼能把舊神轎還回來。（圖／廟方提供）

台南鹽水廣濟宮主委廖敏滄說，「這個價值性也不敢說一個數字，那是老一輩在早期的年代，他們五十、一百存起來贊助才做成那頂，那是一個很有紀念性的東西。」新營分局鹽水分駐所副所長施福昇表示，報案人同廟方人員與民間修繕公司訂定契約修繕神轎，並於契約中約定「舊修如舊」且支付新台幣225,000元，於昨日修畢送返時，廟方發現整頂神轎為全新品，違反契約內容，報案人向該修繕公司負責人提出背信及侵占等告訴。聯繫這名師傅，電話沒有接通。詢問台南知名寺廟修復老師劉進文，他指出正常「修舊如舊」的方式，是神轎整座過來，整座處理，只有損壞的部份會拆掉，若整座拆掉的話應該不是「修舊如舊」。信徒怎麼也沒想到，一番好意卻造成廟方的困擾，現在只求對方能夠把原有的神轎還回來。

