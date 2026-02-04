修繕名義提現金疑遭詐 警及時成功攔阻詐騙案

圖說：基隆市第一分局忠二路派出所警員朱冠嘉、黃新宜。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第一分局忠二路派出所於115年2月4日接獲報案，稱轄內忠一路國泰世華銀行有一名游姓男子疑似遭到詐騙，警員朱冠嘉、黃新宜獲報後立即趕赴現場。

員警到達現場瞭解後，該民稱家中漏水需修繕，欲請從事土水工程的親戚承包工程，經警方耐心詢問游民親戚，其親戚表示自己確實從事土水工程，但家中並無整修裝潢情事，游民也支吾其詞前後說法不一，警方擔心其遭詐便細心向其宣導類似詐騙手法，所幸行員敏銳加上員警及時到場攔阻，才沒有造成財損。

基隆市警察局第一分局長温基興呼籲，現今網路詐騙手法多變，詐騙集團成員可能假冒親友，使民眾降低防備心，呼籲民眾務必謹慎，縱然是親友遇有金錢上的問題，也需要多方查證，如遇有疑似詐騙情事請撥打165反詐騙或110報案專線諮詢。