修繕完成！去年遭暴雨轟炸中斷 台鐵平溪線今起復駛

去（2025）年十月下旬，北台灣遭遇長達一週的連續致災性豪雨轟炸，台鐵平溪線多處路基流失、全線停止營運。經過3個月搶修，如今台鐵宣布，平溪線將依照原定計畫，今（31）天起全面恢復行駛。小火車與天燈將再次成為平溪的經典風光。

通了！交通部發布新聞稿表示，次長伍勝園前（29）天前往視察台鐵平溪線災後復建工程辦理情形；在10月下旬的雨災後，平溪線局部路段路基流失及多處邊坡不穩。災後即全面啟動盤點與復建作業。今起將恢復平溪線全線通車。

關鍵路基復建方面，K1+965～K2+045路段已完成排樁153支、擋土牆59公尺及約200立方公尺覆土回填作業，有效提升下邊坡結構穩定性；K9+820～920路段則完成基樁95支、擋土牆68公尺，並完成約1,870立方公尺覆土回填及300公尺軌道復舊作業，強化路基承載能力並恢復行車條件。

針對全線高風險邊坡，台鐵同步辦理7處邊坡改善工程，完成刷坡、掛網及鋼索佈設各約4,365平方公尺，打設岩栓1,180支，並於局部路段採鋼軌樁柵工法設置44公尺，以因應不同地質條件，全面提升沿線邊坡穩定性與防落石能力。另針對9處致災點完成改善後，均辦理邊坡安全評估，就地質條件與邊坡穩定性進行全面檢視，確認整體安全無虞。

電務及號誌系統方面，本次復建同步完成線槽鋪設150公尺、48芯傳輸光纜佈放150公尺，並完成接頭坑光纜96芯接續作業，確保通車後行車控制與通訊系統穩定可靠。

此外，台鐵亦把握停駛期間，針對嶺腳、十分、菁桐等車站辦理旅運設施改善作業，包括車站牆面粉刷、廁所整修（蹲式改座式馬桶、地坪止滑、增設扶手與求助鈴等），同步優化乘車動線與候車環境，提升整體服務品質；另配合地方需求，於復建工程中完成3公尺寬產業道路改善，兼顧地方通行及救災需求。

台鐵公司強調，通車前已完成全線軌道、號誌、電力及邊坡等設施試運轉與自主聯合檢查，確認行車安全無虞後，31日正式恢復平溪線全線營運。後續仍將持續辦理相關加固與監測作業，強化鐵路設施防災韌性，提供民眾安全、穩定且便捷之鐵路運輸服務。

平溪線修復完成，今天起恢復行駛。（圖／交通部提供）

