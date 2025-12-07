修羅場！「楊冪同框緋聞前任」 秦嵐也在現場看著

中國藝人秦嵐、魏大勛和楊冪同出席愛奇藝。（圖／翻攝自秦嵐、魏大勛、楊冪工作室微博）





中國串流平台愛奇藝昨（6日）舉辦一年一度的「尖叫之夜」，現場可以說眾星雲集，不過也誕生了「修羅場」，中國男星魏大勛和前任楊冪以及現任秦嵐剛好齊聚，讓「楊冪魏大勛內場同框」也飆上熱搜。

楊冪在和劉愷威離婚後，2019年曾和魏大勛拍到約會，兩人雖然爆出戀愛，但從未對外承認，隨後在2021年便傳出分手消息；在2022年魏大勛和秦嵐合作電視劇《關於唐醫生的一切》後，便爆出因戲生情，兩人也是多次約會被拍。

魏大勛和楊冪罕見同框。（圖／翻攝自微博）

魏大勛和楊冪罕見同框。（圖／翻攝自微博）

昨日在尖叫之夜上，楊冪、魏大勛和秦嵐三人被分在了不同桌次，不過因為楊冪去和董璇以及其女兒合照，因此到了魏大勛的那桌，可以看到兩人之間只有隔了一個佟麗婭，但楊冪始終不將眼神往右側看，而魏大勛則死死盯著左邊，兩人的巧妙同款也掀起討論。



