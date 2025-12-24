修蛋幾勒！多力多滋「皮蛋口味」即將開賣 網引蔡英文金句：有共識嗎

多力多滋「皮蛋口味」即將開賣。圖／翻攝自Threads

為了吸引消費，許多業者結合創新，吸引目光，日前零食品牌「多力多滋」別於以往常見鹹口味，推出香菜、咖啡口味，引起網路討論熱度；眼尖網友發現，網路賣場近日竟悄悄推出「皮蛋」口味，網友則引用前總統蔡英文回應，「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」。

多力多滋熱門口味包括超濃起司、黃金起司、美式辣雞翅、美式辣起士等，先前推出香菜、咖啡口味，許多民眾為了嚐鮮，只要賣場上架，產品立刻被掃購一空；日前就有饕客分享特殊吃法，將香菜口味玉米片沾上搗碎的皮蛋，一派網友緊皺眉頭，一派網友則大讚「真的是絕配」、「毫無違和感欸」、「這樣配啤酒很好喔」。

多力多滋似乎聽到網友心聲，真的推出「皮蛋口味」，令網友直呼「感覺又是一個會爆掉的口味了」，分享屆時可搭配皮蛋瘦肉粥、豆腐加柴魚片，或是一口香菜口味、一口皮蛋口味玉米片等吃法。

多力多滋「皮蛋口味」即將開賣，愛買也分享暗黑料理「多力多滋皮蛋口味＋布丁」吃法。圖／翻攝自Threads＠fe_amart1990

不僅網友在社群分享網購平台默默發布即將販售消息，連鎖便利商店7-Eleven也在社群預告「蛋幾類！多力多滋皮蛋口味即將開賣」，大型連鎖量販店愛買也在社群表示「修蛋幾勒」，分享「暗黑料理」，將「多力多滋皮蛋口味＋布丁」，直呼「跟香菜一樣獵奇的口味你不想試試嗎」。

特殊吃法引發討論，不過有網友震驚「真的假的，多力多滋居然敢弄這個出來？」、「波的多早就出了可以先試試」、「再沾皮蛋醬吃不知道會怎樣」，同時引用前總統蔡英文曾於社群回覆網友的說法「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」，引發話題。



