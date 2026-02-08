修行人驚爆！習近平張又俠「驚人輪迴」網嚇：根本是崇禎殺袁崇煥翻版

國際中心／綜合報導

修行人對照習近平、張又俠（右），有如「崇禎殺袁崇煥翻版」，歷史輪迴說掀網熱議。（圖／翻攝自新華社、央視）

習近平、張又俠、中央軍委近日成為社群熱議焦點，隨著中共高層權力大風吹，坊間與評論圈紛紛將當前局勢對照明末「崇禎與袁崇煥」的悲劇，一種帶著宿命色彩的說法開始流傳。支持者驚呼，這不單是單純的政壇權鬥，更像是一場橫跨數百年的歷史業力再度上演。

【張又俠出事 「身帶弓」再成熱搜關鍵字】

中國國防部於1月底拋出震撼彈，證實中央軍委副主席張又俠因「嚴重違紀違法」正接受調查。消息一出，網路輿論瞬間炸鍋，由於張又俠長期被視為習近平最倚重的軍中老將，如今卻淪為整肅對象，如此巨大的反差，讓不少網友直呼「背脊發涼」、「不寒而慄」。

更引發熱議的是，張又俠姓名中的「張」字隱藏「弓」部，讓民間再度翻出預言討論。不少人開始質疑：「難道真的能把預言中『身帶弓』的人清乾淨嗎？」（「有一軍人身帶弓」，指發動兵變的將領，出自中國著名預言書《推背圖》）

【外媒補刀 習近平被冠上新稱號】

就在內部動盪之際，權威雜誌《外交事務》（Foreign Affairs）也拋出重磅標題，以《毀滅者習近平》為題進行深入報導。文中直指中共軍委架構已被徹底掏空，昔日親信一個個被邊緣化或清算，整個指揮體系已形同虛設。

評論圈隨即開啟酸諷模式，直言習近平過去被稱為「加速師」，如今再加上「毀滅者」封號，簡直是「加速毀滅的一條龍套餐」，讓體制走向崩潰。

【修行人爆料：這一世，角色早已排好】

這波話題之所以能衝上流量高峰，關鍵在於一名修行人的驚人解讀。主持知名專題《未解之謎》的節目製作人扶搖表示，該修行人指出，習近平的前世正是明末崇禎皇帝，而張又俠則對應了被冤殺的一代名將-袁崇煥。

修行人直言，兩人的因緣走向與歷史軌跡幾乎「一模一樣」，從最初的深厚信任、中期的猜忌，到最後的決裂，節奏精準得像是照著舊劇本重播。

【袁崇煥怎麼死的？明朝就是從這裡崩的】

回顧歷史，袁崇煥當年長期鎮守遼東，是明朝抵禦後金的最強防線。崇禎皇帝即位初期對他寄予厚望，卻在流言蜚語、權臣挑撥及自身多疑的性格驅使下，最終下令將其逮捕並處以凌遲。

《明史》對此定調：「自崇煥死，邊事益無人，明亡徵決矣。」這段史實證明，親手殺掉最能打的將領，等於是自己拆掉了國家最後一道城牆。

【對照當下 網友直呼：越看越毛】

修行人分析，現在的習近平與張又俠，起初也是關係緊密，但隨著軍中權力鬥爭加劇、耳邊讒言不斷，加上對台政策立場出現分歧，裂痕已無法修補。

據悉，張又俠主張「不應輕啟戰端」，卻被視為絆腳石；這種忠言逆耳的情節，竟成了致命的政治標籤。對此，不少網友驚呼：「這劇情真的跟崇禎加袁崇煥一模一樣，越看越毛！」

【歷史輪迴說 信不信由你】

這種宿命論的說法，究竟是歷史的巧合，還是真有所謂的因果輪迴？目前無人能給出標準答案。但當「親信變棄子」、「內部清洗比對敵更狠」的戲碼不斷重演，歷史那道沉重的陰影，確實讓現下的局勢充滿了肅殺氣氛。

大明王朝的悲劇，是否正悄悄在當代的時空開場？這場權力大戲的結局，恐怕全世界都在看。

