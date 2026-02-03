修衛廣法為中天討公道 藍委捍衛人民不被噤聲

立法院1月30日三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，提案藍委羅智強表示，修法確實是為中天新聞台討公道，圖為中天電視外觀。（本報資料照片）

立法院1月30日三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，提案的國民黨立委羅智強昨日表示，此次修法確實是為中天新聞台討公道，如果政府敗訴，應恢復52台頻道，也希望保護還敢監督政府的TVBS、東森新聞台，權力真正畏懼的是不願低頭的媒體，「一旦新聞沉默，下一個被噤聲的就是人民本身。」

羅智強指出，他2年前當選立委後即著手推動修《衛廣法》，並逐一邀請國民黨立委及無黨籍立委高金素梅連署支持；接任黨團書記長後，更將修正《衛廣法》列為本會期最優先任務之一，盼能斬斷執政者以行政權干預新聞的管道。

羅智強說，本次修法除在第一條明定「捍衛新聞自由為立法目的」外，也將衛星廣播電視執照年限由6年延長為9年，並增設2加2年、共4年的臨時執照保護期，以降低政府透過撤照或不予換照對新聞台施壓的可能性。

此外，修法同時增訂，行政訴訟期間電視台執照仍具效力，若政府敗訴，則須回復其原有頻道位置。他以中天新聞台為例指出，若相關行政訴訟政府敗訴，依法就必須恢復到52台頻道。

羅智強直言，這次修法確實是為中天新聞台討回公道，但其意義不僅止於單一媒體，而是為整體新聞環境建立制度性保障，避免執政者以安全或管理之名，行箝制新聞之實。他也提到，包括TVBS、東森新聞台等仍對政府施政保持監督與批判立場的媒體，未來受政治壓力的風險將可望降低。

羅智強強調，他所捍衛的並非特定媒體，而是人民不被篩選、不被噤聲、不被指定立場的知情權。他認為，權力真正畏懼的不是反對黨，而是仍敢追問、不願低頭的新聞媒體。