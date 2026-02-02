修衛廣法為何重要？葉元之：不要出現「第二個中天」

立法院日前三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，社會高度關注中天新聞台是否得以依法復台。（示意圖／資料照）

立院三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，中天新聞台有望重回52台，但NCC卻以「最終條文無回溯條款」等理由，排除中天適用新法。藍委葉元之指出，台灣現在為什麼愈來愈反民主？就是新聞自由一直被殘害，修法確保第四權可以運作，就是要避免出現獨裁政府。

葉元之2日在《大新聞大爆卦》節目質疑，成立NCC之後反而比以前更誇張，還可以關電視台？那法律不應該修得更嚴謹一點？現在就是把NCC關電視台的權力作限縮，第一，換照6年改9年，不要讓NCC一天到晚、每6年就威脅電視台一次。第二，如果是政治力介入「亂關台」，之後電視台提出訴訟，這個執照要先「有效」！不然就會變成像中天這樣，雖然法院有還中天公道，但是中天有回到52台嗎？

「沒有，現行的法律就是沒有！」葉元之強調，所以為了不要出現第二個中天，所以才把法律修成，如果NCC又這樣亂罰、政治力介入、殘害新聞自由，電視台先不用怕，為什麼？因為法院才是最終的裁判者，還有法院保護電視台！而不是光NCC就可以把電視台砍掉。

葉元之指出，這是對新聞自由的保障，確保第四權可以運作，第四權為什麼重要，是要讓獨裁政府不要出現，要有「正常」的媒體，扮演監督政府的角色。美國也是這樣，難道美國沒有很重視第四權嗎？美國的先賢傑佛遜就講過一句名言：如果有政府而無報紙，或有報紙而無政府，我將毫不遲疑地選擇後者！代表新聞自由比政府還重要，寧肯不要有政府，也要有媒體。

葉元之強調，因為如果沒有媒體扮演監督政府的角色，政府就可以隨便侵害人民的自由，所以媒體多重要！現在「賴皇」就是這樣，一堆媒體在幫他護航，很少媒體批評他，所以他做了很多侵害人民的事，大家不知道，因為沒有輿論監督的力量。所以台灣現在為什麼愈來愈反民主了？就是新聞自由一直被殘害。作為一個立法者，難道不應該把法律修得「不要讓劊子手出現」嗎？這到底有什麼問題？

