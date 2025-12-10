（圖／本報系資料照）

近期校園提神飲料的流行，揭示了台灣食品安全管理體系中一個致命的漏洞：我國目前沒有任何中央法規明文禁止將提神飲料販售給未滿18歲的兒童及青少年。

當《菸酒管理法》嚴禁未成年人取得酒精，《菸害防制法》管制青少年接觸菸品時，含有高劑量咖啡因、高糖分的提神飲料，卻能如一般食品般，被學生輕易地從巷口的便利商店採購。這種管制上的失衡與空白，已對國家未來的主人翁造成實質的健康威脅。

首先，提神飲料在台灣被視為一般食品，法規僅要求廠商加註「孩童、孕婦不宜」的警語，此為資訊揭露，而非行為限制。世界衛生組織（WHO）亦針對此議題發布報告，包括英國、韓國、波蘭在內的多國，已實施校園禁售或設立明確的年齡販售門檻。

其次，國際兒科醫學文獻已清楚指出提神飲料對青少年的多重風險，包括：心血管的急性負擔：咖啡因是強效興奮劑，會增加青少年的心率和血壓，可能誘發心律不整。

特別是對於神經系統與睡眠結構的破壞，咖啡因會干擾正常的睡眠結構，導致夜間失眠和日間疲憊，最終削弱學習效率和記憶力。學生對提神飲料的依賴，本質上是一種「飲鴆止渴」的行為，長期下來更可能形成生理依賴。

最後，我們呼籲政府應修補國家的健康防線，面對國際學術界已證實的風險，台灣政府必須採取更積極、更具強制性的公共衛生政策。包括：設立年齡販售門檻，立即立法或修訂相關行政命令，明文禁止販售提神飲料給予18歲以下之未成年人，從法律層面杜絕其在便利商店等零售通路的輕易取得性。（作者為台北市公共衛生師公會理事）