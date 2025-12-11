修補資訊教育破口 邱志偉促媒體識讀列入必修課程

立委邱志偉表示，媒體識讀教育是打擊詐騙、維護國安的關鍵工程，政府必須立即正視危機，修補教育破口。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委邱志偉十一日指出，在現行課綱下，恐怕有近九成的高中職學生，將在缺乏完整媒體識讀教育的情況下，赤手空拳地進入充滿假資訊的戰場。

邱志偉表示，媒體識讀教育是打擊詐騙、維護國安的關鍵工程，如果我們繼續任由青少年在資訊戰場上輕易地被境外勢力惡意洗腦、混淆，那麼再強大的國防硬體，恐怕也難以抵擋無形的認知滲透，政府必須立即正視危機，修補教育破口。

邱志偉提到，教育部雖已將媒體識讀列為核心素養，但在高一必修的公民課程中，媒體素養僅佔某冊某單元的其中一小主題，授課參考節數不過少少三節，這一百五十分鐘的課程，對解析日趨複雜、細膩的AI造假與認知作戰手法，無異於杯水車薪。

他認為，真正具深度的媒體素養完整單元，卻被束之高閣於「高三選修公民」中，這不僅意味著這門課程並不在學測範圍內，更只有在社會組中少部分需要準備分科測驗公民科的學生才有機會研習。

邱志偉說，根據今年報考人數統計，全國約十六萬名考生中，選考選修公民科僅約二萬人。換言之，全台灣有近九成的高中生在媒體素養培育上，都被課綱設計「結構性排除」，更遑論著重專業技能培育的職校生，而他認為這最終會成為國家在資訊防禦網上巨大的破口。

邱志偉進一步說，面對中國認知作戰結合假訊息、演算法與心理學的高明統戰手段，僅靠零星三堂課，絕對不足以讓學生建立有效的應對思維。

邱志偉呼籲，媒體素養不應是選修的專業課程，而是數位時代所有國民的基礎技能。教育部應立即啟動課綱結構檢討，將現行選修公民科中的媒體識讀內容，移至高一必修課程，確保全體高中學生，在分組前都能接受完整的識讀訓練。同時也需正視技職與國中小教育的缺口，並增加課程時數及與時俱進的授課內容。