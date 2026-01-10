修護 保濕 鎖水 冬季護膚3大核心

皮膚科醫師指出，冬季皮膚保養核心，非控油或美白，「強化屏障、修護保濕、穩定膚況」才是關鍵。（本報資料照片）

連日低溫，空氣冰冷乾燥，不少民眾皮膚出現乾裂、泛紅、敏感等困擾，醫師指出，秋冬氣候濕度驟降，加上長時間待在冷氣或暖氣環境，易使皮膚屏障功能受損、水分流失速度加快。冬季皮膚保養核心，不再是控油或美白，「強化屏障、修護保濕、穩定膚況」才是關鍵。

國泰醫院皮膚科主任林鳳玲說明，皮膚屏障能防止水分流失、抵禦外界刺激，當溫濕度降低、皮脂分泌減少，屏障就容易出現裂隙，導致肌膚進入「乾癢、脫屑、緊繃」高風險期，甚至引發紅疹與濕疹。若未及時修護，屏障長期失衡恐導致慢性發炎、加速老化。

林鳳玲強調，秋冬保養肌膚關鍵，不在於抑油、美白，而是回到「保濕修護」根本，只有皮膚屏障健康，抗老、美白等保養才有效。

林鳳玲表示，不同年齡層也有不同保養策略。20世代雖然皮脂分泌旺盛，季節轉換時也可能出現乾癢、粉刺、泛紅，建議以溫和清潔、避免過度去角質為原則，搭配含玻尿酸、維他命B5或神經醯胺的保濕產品穩定膚況，白天仍需使用防曬，預防冬季紫外線傷害。

30世代因工作壓力、作息不規律，皮膚修復力下降，可在夜間使用含維他命B3、神經醯胺與角鯊烷的修護型乳霜，減緩乾裂與細紋，白天搭配抗氧化精華；40世代膠原蛋白與神經醯胺減少，乾燥、皺紋、色斑更明顯，須結合抗老與保濕策略，加強防曬與夜間修護滋潤，若諮詢皮膚專科，評估是否搭配含藥外用產品。

國泰醫院臨床醫學研究中心博士郭俊文指出，秋冬保養核心為「修護、 保濕、鎖水」，關鍵成分包括維他命C與E、維他命B3、神經醯胺及玻尿酸。

維他命C可抑制黑色素生成，促進膠原蛋白合成，改善暗沉與細紋；維他命E可減少損傷，兩者能達到內修外防的雙重保護，提亮膚色、延緩老化、強化屏障，是秋冬保養基礎。維他命B3可強化角質層結構，抗炎抗氧化，減少乾癢、泛紅與敏感，改善膚色不均、提升保濕力。

郭俊文說明，神經醯胺則是穩定屏障的基礎修補材料，能鞏固細胞間結構、減少水分蒸散，外用可改善乾燥與緊繃感，增強肌膚對刺激的抵抗力，是乾肌、熟齡肌的修護關鍵基礎；玻尿酸建議選用大小分子複合型配方，補水、鎖水維持柔嫩肌膚，搭配乳霜可延長保濕時間。

林鳳玲提醒，秋冬保養不僅要保濕，更要能吸收、留住水分，可選擇具滲透科技或載體技術的保養品。對抗乾敏肌，關鍵在於修護屏障、補水鎖水、降低發炎，搭配正確成分與專業建議，幫助肌膚度過乾冷季節。