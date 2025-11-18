修財劃法再爆爭議 台東縣府：不應中央請客、地方埋單

《財劃法》修法引爭議，台東縣府要求不應「中央請客、地方埋單」。（蔡旻妤攝）

行政院長卓榮泰今年出席台東池上活動。（資料照片/蔡旻妤攝）

行政院長卓榮泰今年出席台東池上活動。（資料照片/蔡旻妤攝）

《財劃法》修法引發中央與地方財政爭議，行政院長卓榮泰表示，中央無法編列違反法律的預算，請國會不要一意孤行，強調行政院仍願協商，未到最後關頭不會輕言抵制。台東縣副縣長王志輝強調，中央不應自行決定補助方案，卻由地方承擔後續經費，要求不應有「中央請客、地方埋單」情形。

卓榮泰指出，國會火速通過的修正版《財劃法》未解決水平與垂直分配不公，也可能造成公式計算錯誤，衝擊中央及地方財政。他以明年中央總預算為例說，若依新法擴大補助地方，中央舉債規模將達5600億元，超過《公共債務法》流量上限，恐導致違法預算，並影響國防、科技、公共建設、社福與教育支出。卓說，將在這個禮拜正式討論出行政院版本的《財劃法》，而且今天下午也早已經邀請地方的財主人員，一起商談最後階段的中央、地方事權分配。

廣告 廣告

對此，台東縣副縣長王志輝今（18）日在會議中強調，中央不應自行決定補助方案，卻由地方承擔後續經費，要求不得出現「中央請客、地方埋單」的情形。；此一意見已獲財政部認同，將納入財劃法母法，作為各部會辦理補助的共同依據。縣府財經處進一步表示，既然中央已將部分事權下放地方，相關人力規範應配套鬆綁總員額，以協助地方落實政策。

台東縣長饒慶鈴日前在縣議會施政總報告曾指出，新版《財政收支劃分法》修法後，台東可望增加131億元統籌分配稅，但中央同步減少一般性與計畫型補助，並要求地方負擔更多配合款，如今中央財劃法設算下，台東縣明年實質可用財源約剩20億元。

【看原文連結】