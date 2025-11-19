「修財劃法救地方財源」竟是假議題？綠營執政後各地政府已無赤字

即時中心／高睿鴻報導

國民黨去（2024）年底倉促修正《財政收支劃分法》，結果烏龍滿天飛；不僅挨批掏空中央財源4000多億，結果還因公式內容寫錯，竟有其中345億統籌稅款無法分配出去，進而再度製造中央、地方間的矛盾。而雖然在野黨不斷辯稱，強硬修法是為了解決中央、地方財力失衡，徹底解決各地政府財政困窘問題；但民進黨今（19）狠曬證據打臉。

「民進黨執政，地方財政起死回生！惡修財劃法掏空中央沒必要！」，針對藍營去、今兩年連修財劃法，民進黨憤怒地說。綠營狠批，國民黨、民眾黨仗著國會多數，在沒有充分討論、缺乏專業諮詢、忽視程序正義下，兩度惡修財政收支劃分法；首次修法先從中央多搬走4165億統籌分配稅款、第二次修法更直接規定，中央給地方的補助款「只能變多、不能變少」。

民進黨續指，藍白立委不斷口口聲聲說，「10年前綠營不也主張修改財劃法？」；對此，民進黨回應，首先是因為「當時地方政府財政狀況極差」、再者，綠營是主張修法改善城鄉、南北、本島及離島不均等，並沒有主張掏空中央財政！

接著，民進黨也曬出過去10多年來，地方政府財政狀況的數據變化。2012年國民黨中央執政、地方財政陷入困境；當時地方政府的歲計賸餘，合計是「負589億元」，許多縣市負債累累，甚至有部分縣市（例如苗栗縣）瀕臨破產！民進黨痛批，當時負責中央執政的前總統馬英九，明顯「重北輕南」，甚至在2014年高雄市面臨氣爆災情時，還拒絕多投入經費支援。

在那種情況下，民進黨表示，當時才會主張修法，改善南北與城鄉的財政差距，完全合情合理。

但如今2025年，綠營指出，前總統蔡英文、以及現總統賴清德的政府，早已將地方財政救回來了！民進黨說明，自2016年重返執政後，受惠於蔡、賴連兩任總統的努力，苗栗縣度過破產危機、更努力拚經濟；中央也持續加大對地方政府的挹注，還透過前瞻基礎建設計畫，讓地方重新找到建設、發展動力。

民進黨直指，經過將近10年努力，地方政府的財政狀況，早就迎來整體而全面的改善、歲計賸餘逐年提升，去年（2024）合計更高達台幣818億！「意思就是說，地方政府錢花不完、口袋裡還有錢；但為何明明還有錢，還要急著修改財劃法、從中央分更多錢？沒道理！」。

更離譜的是，民進黨痛批，藍白兩次倉促通過的法案，公式還都寫錯，讓連江縣可分配的經費不進反退、甚至更加上「補助款只能多不能少」的離譜條文。綠營怒斥，改東改西，就是沒有改到最關乎均衡發展的「水平分配」與「垂直劃分」問題。

因此民進黨總結說：「總之，藍白的惡修、惡搞，沒有必要，更會害得中央被迫舉債、債留子孫！」。同時更呼籲，行政院長卓榮泰本周也將提出政院版的財劃法修正案，「希望在野黨能懸崖勒馬，一起好好解決你們創造出來的爛攤子」。





