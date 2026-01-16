修車商吃下4億裝備標案 張啓楷喊話消防署講清楚

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷16日披露，消防署4億巨額採購案，竟讓資本額僅520萬元的貿易公司取得最優評選第一順位。（圖／張啓楷辦公室提供）

「消防人員防護裝備共同供應契約採購案」爆出重大決標爭議。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷接獲陳情指出，內政部消防署辦理近新台幣4億元、總預算逾7.1億元的巨額採購，竟讓實收資本額僅520萬元的貿易公司取得最優評選第一順位，程序荒謬、風險失控，「這不是行政疏失，是把消防員的命當賭注！」

張啓楷表示，消防署辦理「114-116年消防人員防護裝備共同供應契約採購案」，採最有利標、金額龐大，採購內容包含防護頭盔、防穿刺（防彈）背心及抗彈板等第一線消防員的保命裝備，卻僅審查廠商「貿易資格」，未能清楚說明防護裝備實績、專業能力或風險承擔證明。張啓楷以陳情內容向消防署查證評選原因時，卻遭以「評選屬秘密」為由拒答，僅再次展示公開的採購文件，並未說明最終評選標準與決策依據。

陳情內容指出，根據消防署公布的決標公告，該案預算金額高達7億1,212萬餘元，第一順位廠商資本額僅520萬元，履約能力明顯不足，更有具名異議指出，其防護裝備原物料來源不明，疑涉紅色供應鏈。而消防署對相關重大疑點也採取「冷處理」，未回覆異議，即逕行推進第二階段評選與決標。

另外，該案另一廠商也有爭議。陳情指出，該公司過往主要履約內容為消防車輛維修，與防穿刺（防彈）背心、抗彈板等高度專業、攸關人命的個人防護裝備毫無直接關聯，卻在評選中擊敗資本額高達6億元、且具備國際彈測實驗室認證標章的專業廠商，消防署應對其專評選標準說明以昭公信。

張啓楷強調，《政府採購法》第50條明定投標文件不符招標規定應判不合格，第6條亦要求採購須公平合理，如今小資本貿易商與專業不符的修車商雙雙過關，「到底是行政怠惰，還是人為操作？」他呼籲消防署立即停止履約及各縣市第二階段評選，並將全案移請政風單位與監察院徹查評選委員名單與評分表，是否存在異常高分或護航特定廠商情事。

張啓楷直言，近年屢見小資本、非專業廠商承接巨額採購，再層層分包套利的黑箱套路，但這次是消防員的保命裝備，消防員出事誰來負責？台南地檢署去年底偵辦前消防局長涉貪案件，消防署更應引以為鑑，絕不容許上層為私利犧牲第一線消防員安全。

