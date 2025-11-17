修車師傅有酒局請靚妹代駕 回家露出真面目硬上得逞 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

宜蘭一名汽車修理師傅阿傑（化名）2024年間在KTV認識女子小芳（化名），結果他隔天去參加應酬後，傳訊小芳表示「今天有酒局，要避免開車」當藉口，請小芳協助代駕送他返家，孰料到家後，阿傑瞬間露出真面目，伸出狼爪硬上小美，全案經宜蘭地院審理後，法官依強制性交罪，判處阿傑5年有期徒刑，全案仍可上訴。

判決指出，2024年間，阿傑到KTV唱歌時認識小芳，一行人唱完歌後鳥獸散，不過阿傑卻對小方相當關心，不僅詢問她是否安全到家，得知她喝完酒頭在痛，還貼心的親自送止痛藥到小芳家。

由於翌日阿傑開車參加另一場飯局，於是傳訊小芳詢問，是否能夠協助代駕送他返家，小芳也很乾脆的答應下來，開著阿傑的車載他回家。結果抵達目的後，阿傑死纏爛打請小芳上樓喝酒，然而在小芳進門後，阿傑卻利用上廁所時，突然將小芳撲倒，然後用手指性侵，接著又將小芳壓倒在床上，直接未戴套性侵得逞。

小芳提告後，阿傑全盤否認，不過小芳因為遭受強暴，有驗傷證據佐證全身多處傷勢，宜蘭地院法官審理後，未採信阿傑說詞，最終依強制性交罪，判處5年有期徒刑，全案仍可上訴。

