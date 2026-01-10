修車廠停放車輛突自燃 火勢猛烈成一團火球

桃園一處修車廠的停車場，一輛待修的轎車突然起火燃燒。 （圖／東森新聞）



詭異的火燒車事故！桃園一處修車廠的停車場，一輛待修的轎車突然起火燃燒，火勢非常猛烈，一下就把轎車給吞噬，燒成一堆廢鐵，修車廠老闆說這輛車因為出車禍，才會拖來這裡停放，可能是電線短路，才會自燃引發大火。

橘紅火舌劃破黑夜，停放在停車場的轎車被火焰吞噬，幾乎看不到車體，整台車燒成一團火球。

拉遠看還有黑灰色濃煙往上空竄，現場畫面怵目驚心，目擊民眾不敢太靠近，只敢站在原地，把鏡頭拉近。

消防獲報趕抵現場，因為車輛停在停車場靠邊處，有很大的延燒風險，消防人員十萬火急要趕緊將火勢撲滅。

車輛內部燒成一片狼藉，座椅方向盤都被燒熔，整台車沒有一片完整車窗玻璃。

這驚險火警發生在桃園中壢，這台藍色轎車，其實9號早上就在國道上發生車禍，因此才會將故障車輛，停放到西園路上修車廠的停車場，不過晚間明明沒有發動，車輛卻突然起火自燃。

修車廠老闆初估可能是車損，造成電線短路，所幸沒有造成人員傷亡，不過附近車輛也有受到影響，詳細起火原因，等待火調科釐清。

