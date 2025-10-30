新北林口一名修車廠老闆，酒駕拒檢遭逮。（圖／東森新聞）





修車廠老闆酒駕拒檢，撞警遭逮揪出是累犯！新北林口大馬路上，警方拔槍喝斥駕駛下車，原來駕駛拒檢還衝撞員警，被逮後測出酒測值超標，他是附近修車廠老闆，供稱上班時喝了5瓶啤酒，誇張的是，這是他二度酒駕被抓，除了挨罰12萬，也會被公布照片姓名。

員警鳴笛，要攔下這輛白色轎車，卻被對方衝撞，立刻拔槍喝斥。

員警：「停車停車，下車。」

員警當時顧不得被撞倒的機車，持槍衝到駕駛座旁，這時車內駕駛，也慢慢打開車門，立刻被員警拉下車，一旁餐酒館的老闆見狀，也衝出來幫忙壓制，等到支援警力到場，情況相當驚險，還好駕駛最後順利被逮，好心的餐酒館老闆，還幫忙把警用機車扶起來，而駕駛一開始不配合，原來是心虛。

員警：「酒駕，應該是酒駕，有沒有受傷，應該是還好。」

這名酒駕的駕駛，是附近一間修車廠的老闆，他當時開車回家，行經新北林口文化一路一段時，因為搖下車窗抽菸，被員警發現異狀。

41歲的陳姓修車廠老闆，被逮後一測，酒測值0.45，他坦承邊上班邊喝酒，一共喝了五瓶啤酒，誇張的是，這不是他第一次酒駕上路，6年前108年時，就曾因為酒駕被抓，修車廠老闆是酒駕累犯，不但沒反省，還變本加厲，衝撞員警，這回除了被依公共危險罪，還有妨害公務罪，移送到新北地檢署，也因為十年內，二度酒駕被抓，將面臨12萬罰鍰，移置保管車輛、吊銷駕照，更會被公布照片姓名，看他還敢不敢再僥倖。

