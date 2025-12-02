修車沒報價就收7350！ 再控「車給第三方修」 車行喊冤

車子壞掉給車行修理，等了一個多禮拜沒接到報價電話，卻突然說車修好了，車行說是發電線圈壞了維修費共收7350元（圖／TVBS）

高雄左營一名車主控訴，車子壞掉給車行修理，等了一個多禮拜沒接到報價電話，卻突然說車修好了，車行說是發電線圈壞了維修費共收7350元，他怒控過程沒報價，甚至把車給第三方修理沒告知，車行喊冤，已經有先告知手工線圈會比較貴，過程中也都沒有反映問題。

車子壞掉給車行修理，等了一個多禮拜沒接到報價電話，卻突然說車修好了，車行說是發電線圈壞了維修費共收7350元（圖／TVBS）

郭先生向媒體展示了維修明細，表示車行修理他騎了九年的機車時，完全沒有事先報價就直接收費，讓他感到非常不滿。當他致電反映問題時，還遭到車行人員的說教。郭先生提出三大控訴：車行未事先報價、未詢問是否要修理，以及未經告知就將車輛交給第三方修理。這些情況讓他氣憤不已，決定向消保會提出申訴。

車主秀出明細，發電線圈6500元、查線路850元總共收了7350元，過程完全沒報價就收錢（圖／TVBS）

問題的焦點在於一組發電線圈，壞掉時呈現黑色，而新的則是亮晶晶的。高雄左營機車行業者袁小姐對此喊冤，表示如果有現成零件的話，價格大約在4000元上下，但因為是手工製作的線圈，所以價格較高，且當時郭先生表示了解。關於是否事先報價，雙方說法出現歧異，業者則提供修車完成後的監視器畫面為自己辯護。

機車行業者表示有現成零件的話，價格大約在4000元上下，但因為是手工製作的線圈，所以價格較高（圖／TVBS）

主任消保官殷茂乾表示，業者需要明確詳細地告知消費者有關必要修理的零組件、廠牌以及費用。車行業者強調，郭先生的家長已經親自到店致歉並付款，但他們確實沒有提出確切價格，也沒有告知會交由第三方手工製作線圈。由於雙方在溝通上頻頻出現問題，遲遲無法達成共識，此事件將交由消保官進行協調。

