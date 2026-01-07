修「國安法」惹議！ 國民黨轟箝制言論 梁文傑反嗆雙標

台北市 / 綜合報導

為了強化國安防線，行政院提出「國安法」修正草案，明定任何人不得公開鼓吹發動戰爭，違者最高可罰新台幣1百萬元，引發國民黨質疑，這是在箝制人民言論自由，對此，陸委會副主委梁文傑反問，如果有網友說，要把台灣給消滅掉，你覺得可以容忍嗎，梁文傑強調，國安防線不能夠雙重標準。

立委(國)羅智強說：「主張台獨顛覆中華民國，也抓去關。」主張台獨顛覆中華民國也抓去關，重話抨擊，箝制人民言論自由，因為立法院內政委員會，審查院版「國安法」草案，增訂「鼓吹戰爭言論」，包含倡議境外敵對勢力，對中華民國發動戰爭或消滅主權等，違者最高可罰100萬元，更規範如果是現役軍人犯法，將加重其刑至2分之1，在野黨質疑，恐怕產生寒蟬效應。

內政部次長馬士元VS.立委(國)張智倫說：「什麼樣的情況會是您說的鼓吹戰爭，比如說過去有好幾個網紅在這個網路上，鼓吹解放軍攻擊台灣，或者是歡迎解放軍攻擊台灣，這一類的言論我們基本上就是鼓吹戰爭。」

法務部次長徐錫祥VS.立委(民)蘇巧慧說：「這個絕對不是在限制人民自由，一小時的時間喔，變成講得好像我們在箝制言論自由，我覺得這是完全不是事實，這就是錯假訊息。」

但構成要件，是否存在不確定性？內政部表示判定基準將跟陸委會、法務部等，相關單位來共同研議，並且參考國際公約中的，相關規範作為依據。

陸委會副主委梁文傑說：「如果說你在個人在網路上說，我希望誰誰誰能夠過來打台灣，把台灣消滅掉，那你覺得可以容忍嗎，這個不能夠雙重標準。」

只是光是程序發言階段，朝野便激烈交鋒，國民黨發動甲級動員令，力阻「國安法」闖關，更訴求先開公聽會再審理。內政委員會召委王美惠說：「為了要更周延，在3月底之前，我們會召開兩場公聽會。」擴大社會參與，給予法案緩衝期。

