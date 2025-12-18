修《國安法》重罰網路鼓吹戰爭 行政院：不會動不動就抓人

行政院通過《國家安全法》修法，針對談論戰爭者加重罰則，政務委員林明昕說明。（圖／行政院提供）

行政院今天（18日）通過法務部提報《國家安全法》修法，其中在第4條部分，明定任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像、電磁紀錄等，公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸及港澳地區或境外敵對勢力對我國發動戰爭，或採取非和平手段消滅我國主權，若經主管機關認定違反規定者，將處新臺幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰。然而外界關注此舉是否會有箝制言論自由疑慮，政委林明昕強調，這不會有刑責，行政罰與刑責是不同的；政府也不會每天抓來抓去。

政務委員林明昕說，行政罰跟刑責不同，有顧及到言論自由的問題，因此沒有刑責。網路言論主要是希望避免不斷傳播，《國安法》第4條之一主要是針對網路上，IP在國外、或行為人不在台灣，可能無從抓到他或是無法處罰，但傳播出去的違法言論還是要由數發部進行限制。

政務委員林明昕說明，「足以生危害於國家安全或社會安定」的要件要如何判斷，未來須交由法院認定。而對於「公開鼓吹」如何認定，未來民眾在家庭群組中轉傳是否有觸法疑慮，林明昕則強調「都沒有刑責」，行政罰跟刑責是不一樣的，且內政部不會每天沒事就在那邊抓來抓去，「有人來檢舉、確定有此事就處理；沒人來檢舉，機關因各種原因而得知，當然也是會處理。」

政務委員馬永成補充解釋，根據聯合國《公民與政治權利國際公約》規定「任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之」，第4條是指有「公開、鼓吹、倡議」，若沒有這些情況，就不在這個條文的規範的範圍之內，「包括鼓吹我們去攻打其他國家，這樣的行為這個言論也是一樣要處罰的」，大家不用太擔心說他會逾越到其他的一個範圍。



