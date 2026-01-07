修《國安法》鼓吹武統罰百萬遭批箝制言論 梁文傑：喊要滅台可以容忍？

▲ 圖／華視新聞

台北市 / 林李翰 綜合報導

立法院今（7）日審查行政院及朝野立委提出的「國家安全法修正草案」，行政院版增訂「鼓吹戰爭」及「對敵效忠」的裁罰，違者可處最高100萬元罰鍰，遭在野黨批評箝制言論自由。對此，陸委會梁文傑表示，如果有人在網路上說要去你家搶劫、放火，這在法律上會被禁止；如果說有人在網路上說，希望誰誰誰能夠打台灣、把台灣消滅掉，你覺得可以容忍嗎？這不能雙重標準。

行政院上月通過法務部提報《國家安全法》修法，其中在第4條部分，明定任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像、電磁紀錄等，公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸及港澳地區或境外敵對勢力對我國發動戰爭，或採取非和平手段消滅我國主權，若經主管機關認定違反規定者，將處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

針對《國安法》修正草案，梁文傑受訪回應，針對鼓吹武統言論罰百萬，在野黨認為是箝制言論自由，梁文傑回應，如果有人在網路上說要去你家搶劫、放火，這在法律上會被禁止；如果說有人在網路上說，希望誰誰誰能夠打台灣、把台灣消滅掉，你覺得可以容忍嗎？這不能雙重標準。

