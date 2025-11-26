修《國籍法》替中配參政解套「侯友宜回應了」 國民黨：不滿可提修憲

新北市長侯友宜強調，效忠中華民國的態度不變。（翻攝自臉書@侯友宜）

內政部要求中配擔任公職得放棄中華民國以外國籍，國民黨立法院黨團總召傅崐萁提案修《國籍法》，為中配參政權解套。對此，新北市長侯友宜強調，效忠中華民國的態度不變；國民黨發言人江怡臻則嗆，若民進黨不滿意可修憲或修法。

傅崐萁提案修《國籍法》放寬中籍配偶參政，內政部長劉世芳昨（25日）受訪指出，依《兩岸人民關係條例》，中國人到台灣來，只要可申請合法的許可，在台灣生活福利、工作均受保障，唯一不同的是據《國籍法》規定要對單一國家效忠，重申相關規定是對中華民國以外的任何國家，並無例外，「如果有人把特別的國家或地區修法或排除掉的話，這才有點像是標籤化的處理」。

廣告 廣告

侯友宜今（26日）上午出席市政會議後，聯訪時被問及《國籍法》修法一事時表示，在國家安全的前提下，如何用人道方法可在該議題上充分討論與溝通，「最重要的我們的國家叫中華民國，我們每一個人就是要效忠中華民國，所以是我們的態度都不變的。」

江怡臻表示，《國籍法》的議題就回歸中華民國憲法與《兩岸人民關係條例》來走，「如果民進黨不滿意，可提修憲或修法！」江還提及副總統蕭美琴擔任立委期間也想修《國籍法》，更稱不能剝奪中配的參政權利「民進黨是否這件事完全想不起來？還是蕭美琴要打臉自己？」

更多鏡週刊報導

盧秀燕稱「公職須是中華民國國籍」 張善政：中配參政是好事

藍營推中配參政免棄國籍 侯友宜喊兼具國安維護與人道關懷

中配村長鄧萬華遭解職打贏訴願 劉世芳重申：國籍法沒解釋空間