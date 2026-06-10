修「國籍法」讓中國人參選總統？藍批：綠營「編故事」操作國安危機

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立院國民黨黨團今(１０日)召開「民進黨執政只能靠政治謠言轉移焦點？」記者會，黨團書記長林沛祥(左)、首席副書記長許宇甄(右)與會說明。(記者田裕華攝)

〔記者羅國嘉／台北報導〕民進黨立委質疑國民黨立委傅崐萁等16人提出「國籍法」修正草案，將使中國人可參選台灣總統等公職；對此，國民黨立法院黨團今(10日)召開記者會表示，總統副總統選罷法早已明文禁止中國地區人民登記為總統副總統候選人，綠營指控完全是「編故事」與抹黑，黨團提修法是為釐清法治適用關係、保障中配權益，痛批執政黨靠政治謠言忽視台灣在日菲海域談判中缺席的外交困境。

傅崐萁等十六人提出「國籍法第一條修正草案」，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定，被民進黨立委質疑，修法會讓中國人可以擔任台灣任何公職，包含總統的參選。

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國民黨立法院黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄今召開「民進黨執政只能靠政治謠言轉移焦點？」記者會。針對外界質疑國民黨修「國籍法」是為了讓中國人民來台參選總統，林沛祥指出，這種說法不是立場不同，而是根本沒看法律，「總統副總統選舉罷免法」第20條之2已明文規定，回復中華民國國籍、因歸化取得中華民國國籍、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入臺灣地區者，不得登記為總統、副總統候選人；「國籍法」第20條也規定，取得外國國籍者不得擔任中華民國公職，因此將修法操作成「中國人可以選台灣總統」，已不是誤解，而是編故事。

「這本來是法治的整理，最後卻被包裝成國安危機。」林沛祥表示，當初修法真正原因，是因內政部曾自行解釋中配參政權，引發「國籍法」、憲法增修條文第11條及「兩岸人民關係條例」間的適用爭議，因此希望透過修法釐清法律適用關係，確保法治一致性。

他也批評，近期日本與菲律賓啟動台灣東部海域周邊劃界談判，中國隨即展開海上執法行動，美國回應同樣未提及中華民國，最直接受影響的台灣反而缺席。當國家主權與海洋權益面臨挑戰時，執政黨卻讓社會陷入政治攻防與謠言之中，真正該被討論的，是台灣在周邊海域議題上，為何連談判角色都逐漸被忽略。

許宇甄表示，藍營提出「國籍法」修法，是為了保障已經在台灣落地生根、認同這片土地的中配新住民尊嚴與合法權益，民進黨卻一再將中配妖魔化，甚至把合法修法抹黑成國安危機。她批評，民進黨這種操作是在撕裂台灣社會，把幾十萬新住民家庭當成政治鬥爭的犧牲品，並要求民進黨收起低劣的政治語言。

許宇甄呼籲民進黨停止以污衊、恐嚇、造謠的方式治國，不要再用抹黑與「講鬼故事」操弄社會對立，如果執政黨只剩下政治抹黑功能，最終只會被台灣人民所唾棄。

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