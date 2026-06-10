修《國籍法》讓陸配參選台灣總統？藍黨團：民進黨造謠誤導國人
國民黨立院黨團今(10)日召開記者會，質疑有綠營側翼、名嘴和親綠網路論壇，不斷造謠國民黨提出《國籍法》修正案，是為了要讓陸配也可以參選中華民國總統，批評民進黨刻意釋放出假訊息誤導國人，試圖轉移日菲兩國在台灣東部海域劃界談判中民進黨政府失能、失職，無力捍衛主權、漁權，對外軟弱的事實。
國民黨團書記長林沛祥表示，最近有人宣稱國民黨修《國籍法》，是為了要讓中國大陸人民來台灣選總統。坦白講，這種說法最大的問題不是立場不同，而是連法律都沒看。如果法律是一本書，那有些人現在的操作方式，就是只看封面就開始寫讀書心得。
林沛祥指出，《國籍法》修正根本不可能讓中國大陸人士參選總統。根據《總統副總統選舉罷免法》第20條第二項已經明文規定，「回復中華民國國籍者、因歸化取得中華民國國籍者，以及大陸地區人民、香港澳門居民經許可進入台灣地區者，都不得登記為總統、副總統候選人。」此外，《國籍法》第20條也明定，「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職。」
林沛祥說，法律寫得清清楚楚，結果有人硬要把它講成「中國人可以選台灣總統」，這已經不是誤解，而是編故事。而當時修法真正原因，是因為內政部曾自行解釋陸配參政權利，引發《國籍法》、《憲法增修條文》第11條以及《兩岸人民關係條例》之間的適用爭議。所以才希望透過修法，釐清法律適用關係，避免規範競合，確保法制的一致性。很遺憾的，本來是法制整理，最後卻被包裝成國安危機；這就好像要修理家裡的電線，結果被說成要炸掉整棟房子。
林沛祥認為，現在更值得國人關注的，其實不是這些憑空捏造的謠言，而是台灣正在面對的外交現實。最近日本與菲律賓正式啟動台灣東部海域周邊的專屬經濟海域與大陸礁層劃界談判。接著中國大陸立刻宣布在台灣東部海域展開所謂海上執法行動，甚至宣稱是在維護其海洋權益。更值得國人深思的是，美國國務院最新回應也只是表示，美方支持日本與菲律賓，並鼓勵北京以和平方式與鄰國解決爭端。
林沛祥提醒國人，更諷刺的是，日本、菲律賓、中國大陸以及美國都在談「台灣東部海域周邊的專屬經濟海域與大陸礁層劃界談判」議題，但就是沒有中華民國，最直接受到影響的中華民國在哪裡？沒有。日菲談判沒有台灣，中國大陸抗議沒有台灣，連美國回應裡面也沒有提到中華民國應該參與相關海域權益協商。換言之，就是四個字：「沒有人理台灣」。
首席副書記長許宇甄表示，民進黨為了轉移執政無能焦點，包括側翼、政客和綠媒，公然散播極度荒謬、毫無法律常識的謠言聲稱，「國民黨修《國籍法》，是為了讓大陸人民可以選中華民國總統。」放出這樣的謠言，不是法盲，就是把台灣人民當作傻子。
許宇甄指出，誰能選中華民國總統？根據《總統副總統選舉罷免法》第20條第一項已經明文規定，「在中華民國自由地區繼續居住六個月以上且曾設籍十五年以上之選舉人，年滿四十歲，得申請登記為總統、副總統候選人。」第二項還規定「……..大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入臺灣地區者，不得登記為總統、副總統候選人。」
許宇甄進一步指出，這次提出修正《國籍法》，是針對長期生活在台灣，已經取得中華民國身分證的陸配和所有新住民，他們的參政權合適的問題。民進黨卻乘機以「乾坤大挪移」方式造謠，扭曲成大陸人民可以來台選中華民國總統，這不是造謠？什麼才是造謠？
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