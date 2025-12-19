修《憲訴法》搞「國會至上」！ 大法官尤伯祥「萬言書」：不能坐視立法院擴權
憲法法庭昨（12/19）宣告立院藍白版的《憲訴法》修正條文違憲，大法官滿血復活。大法官尤伯祥更撰寫協同意見書，指3名退席大法官見解限於「循環論證」謬誤，痛批立院修法侵害大法官職權及司法獨立，想不修憲實質廢除大法官職掌的違憲審查制度，直指這是立院翻修《立法院職權行使法》後再次擴權，對民主憲政秩序造成的威脅更甚。「不能繼續束手坐視，大法官勇於擺脫桎梏行使職權，是唯一出路。」
尤伯祥提出這份鏗鏘有力的協同意見書，洋洋灑灑撰寫近萬字，左打退席大法官的《憲法》邏輯謬誤，右揭立法院的意圖擴權，許多司法界人士爭相上網拜讀，而這份協同意見書也有謝銘洋大法官、陳忠五大法官加入。
盤點3名大法官見解謬誤
蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3名大法官主張，憲法法庭現有大法官，不足以達到《憲法訴訟法》第30條第2項的10 人評議及9人違憲宣告門檻（即日起違憲失效），無法合法組成憲法法庭，因而全程拒絕參與本案的審理及評決。
尤伯祥認為，「部分同仁」認為，大法官審查自身的評決門檻是否違憲時，也應該受到該門檻拘束，但這讓大法官陷入「循環論證」或「踐行違憲程序」的兩難困境。
他解釋，大法官職司守護《憲法》，行使職權時只應忠於《憲法》，審理案件時也應該以《憲法》為判斷的準繩，踐行程序也應合憲。如果《憲訴法》的規定牴觸《憲法》，適用時反而會導致審理程序違憲，大法官基於護憲職責，當然應該優先遵守司法院釋字第371號解釋意旨，不受牴觸《憲法》的《憲訴法》拘束。
在本案中，大法官如果用該項條款，作為審查是否合憲的程序規範，豈不是還沒有進行實體審理，就因為踐行的程序必須合憲而預設這項法律「合憲」？如此一來，將產生「循環論證」的嫌疑。而且，若依照違憲的條文評議，進而取得「違憲」的結論，踐行的程序豈不是也會違憲？因此，本判決否定這項程序規範後，就不會產生「組織不合法」的問題。
審查《憲訴法》等於其他法律
他解釋，大法官行使職權時應本於對《憲法》的忠誠義務，自己判斷相關《憲訴法》是否合憲並決定是否適用，不能逕行推定合憲而自願被拘束。否則，不但可能讓個案的審理程序違憲，立法院也可能藉著修訂《憲訴法》侵奪、架空大法官職權，獲得擺脫《憲法》拘束的機會，如此一來就會悖離《憲法》權力分立制衡原則。
他嚴肅指出，大法官的違憲審查權屬於司法權的一環，行使時應謹守客觀中立，審查前不該推定受審的法律是否合憲，一旦成為審查客體或對象，《憲訴法》和其他法律根本沒差別，不會因為這是大法官職權適用的法律，就享有「推定合憲」的特殊待遇。
他說，本判決在釐清大法官行使職權時是否一定要受《憲訴法》的拘束，指明立法院基於直接民意授權制定的《憲訴法》，如果不牴觸《憲法》，大法官必須尊重，不能一概不用，但若阻礙大法官行使職權，大法官當然不該受到拘束，以免《憲法》的最高法位階性落空。
尤伯祥下結論說，本庭部分同仁先推定《憲訴法》的評決、宣告違憲門檻規定「合憲」，進而主張現有大法官人數總額不足，不能審查《憲訴法》的評決門檻的見解，自然無法說服多數意見。
打臉「類推適用」迴避規定
他說，部分同仁堅持《憲訴法》的評決門檻，為了繞開限制，曾在本案評議以外的審查會中主張，政治部門沒辦法產生繼任人選，導致大法官缺了7個人達不到評決門檻，這是「自始存在」的規範漏洞，另外主張應該「類推適用」迴避規定（「出缺」7人比照迴避「達」7人的情形），進而推論出，如果現有8名大法官全體參與就可以達到評議門檻，只要四分之三（6人）的大法官同意，就達到宣告違憲門檻。
不過，尤伯祥打臉說，大法官的迴避規定明文規定「超過7人以上」，卻被強行解釋為「達到7人以上」，根本是肆意穿鑿，恣行扭曲文義。這種類推適用的說法，也繞不過10人的門檻規定，無濟於事。他說，如果想類推適這項規定降低評決門檻，不也是自願受到評決門檻的拘束嗎？他認為，大法官有優先遵守《憲法》的義務，即使想類推適用，前提也要法規範合憲，但《憲訴法》的迴避規定也有違憲情況，不可能作為大法官審查時的程序規範。
尤伯祥進一步提出，這些拒絕參與評議的同仁，也採取「法律保留說」見解，認為大法官行使職權的組織形式和裁判的門檻要求，除了《憲法》規定的部分，都應該由立法院制定法律才能行使。
但他解釋，大法官行使職權沒有「法律保留事項」問題，因為《憲法》是法律的最高規範，基於權力分立原則，設置大法官掌理法律的違憲審查以「制衡立法權」，同時保障大法官得以獨立、自主行使職權，不受立法權干預或妨礙。因此，規定司法院及大法官職權的《憲法》條文，都沒有「依法」行使職權等字眼。
《憲法》的子女變成反噬怪物
他認為，假設大法官得「依法」才能行使職權，一旦立法院怠於立法，就會產生「全面封鎖」大法官職權行使的效果，還可能藉立法干預或妨害大法官獨立行使職權的自主性。「形同由球員來決定能否裁判及何時吹哨子，悖離《憲法》設置大法官制衡立法權的目的。」因此，大法官的職權行使，絕非法律保留事項。
他主張，除了《憲法》增修條文第5條第4項規定，大法官應組成憲法法庭審理總統副總統彈劾及政黨違憲的解散事項之外，大法官其他的職權行使不會列入《憲法》保留事項。儘管立法院可在這個範圍內立法，但能不能行使立法權和是否屬於「法律保留事項」是兩碼子事，不能光憑可以制定法律，就推斷規範的事務屬於法律保留事項。
因此，即使立法者制定《憲訴法》或前身的《司法院大法官會議法》（大會法）、《司法院大法官審理法》（大審法），也不能推定大法官的職權來自於這些法律，必須「依法」才能行使。
況且，在1958年的《大會法》公布施行前，大法官就是依照1948年大法官會議第一次會議通過、司法院公布施行的《司法院大法官會議規則》審案，並做成司法院釋字第1號至第79號解釋，更加證明大法官不需要立法院制定法律，也能自主行使職權，不必用「法律保留說」自綁手腳。即便立法，大法官行使職權的自主性也不會消滅。
他另解釋，法律保留說的根源是《憲法》第82條規定，「司法院及各級法院之組織，以法律定之。」他認為，司法院的組織固然是《憲法》明定的法律保留事項，但立法院制定司法院組織相關法律時，仍應遵守權力分立，不得侵犯司法獨立或剝奪取代司法權的權力核心，否則會權力失衡。立法院在制定規範時，若牴觸權力分立原則，大法官應該不受拘束。「在《憲法》的高度俯視下，就可以輕易得知這是無效論證。」
他感嘆，「法律保留原則」理應是《憲法》的子女，不應長成反噬《憲法》的怪物。進一步來說，《憲法》不可能右手設置大法官制衡立法院，左手卻在《憲法》第82條授權立法院立法擺脫大法官制衡。
因此，規定於《憲法》第82條之法律保留事項，應嚴格限於司法院組織事項，不及於大法官職權行使。憲法法庭的評議和評決門檻，是大法官職權行使事項，根本不在《憲法》第82條的法律保留範圍內。
攻擊司法系統是起手式
尤伯祥喊話說，自由民主憲政秩序已面臨存亡危機，大法官責無旁貸，必須以現有總額審理本案並作成判決。
他在協同意見書中，以林肯（Abraham Lincoln ）和其政治對手道格拉斯（Stephen Arnold Douglas ）的奴隸存廢辯論為例，認為「隱藏在對立主張背後的，是民主與憲政之間始終存在的辯證關係。」
尤伯祥說，除非民選政府的統治權來自「被統治者」授權，否則被統治者不認可或未授權就進行統治的政府，不可能自願接受《憲法》的約束，沒有民主，就沒有憲政。另一方面，權力的天性是任性不願受拘束，即便是民選政府，也經常想擺脫《憲法》約束，若沒有一套有效的機制抑制民選政府掙脫《憲法》約束的衝動，即使是人民制定的《憲法》，也注定淪為「政治宣言」罷了。
歷史上，有志「專制」的野心家常在民主多數支持下掌權，卻用民主程序產生的法律，拆解《憲法》中的權力制衡系統，進而逐步「取消」民主。因此，不受《憲法》約束的民主，是專制乃至極權統治的溫床，往往迎來自殺的結局。
他說，民主國家的《憲法》通常會配備「違憲審查機制」，確保自己不被民主殺死，並防止民主自殺。這套機制一旦失靈，憲政秩序與民主都將危在旦夕。
他感嘆，從20世紀迄今的眾多民主倒退案例，可以觀察到，自由民主憲政秩序經常不是一夕消亡，而是「逐步崩解」。
他警告，大多數國家的《憲法》，是將違憲審查的任務交給司法權，在權力分立架構下，有心人去攻擊最弱勢、最沒有抵抗能力的司法系統，幾乎總是起手式。對於司法系統的攻擊，無論是來自行政權或立法權，都應該被認真看待為「已敲響憲政存亡的警鐘」。
他說，如果將大法官的職權行使，當成應該由國會決定的法律保留事項，就等同於「宣判違憲審查制度死刑」。從這個角度切入觀察，這次修法與立法院行使大法官人事同意權的脈絡，答案非常清楚，可以看出，「我們寶貴的憲政秩序，已因這次修法而陷入存亡危機。」
痛斥立法院「對準大法官」
他解釋，前司法院長許宗力等7名大法官於2024年10月31日卸任，總統於同年8月30日足額提名7人，但立法院行使同意權之前，就先在12/20三讀通過高過大法官總額8人的10人評議門檻、9人違憲宣告評決門檻等規定，再於12/24投票否決大法官被提名人。
然而，《憲訴法》新規定於今（2025）年1/23公布後，總統再於3/21足額提名繼任人選，立法院直到7/25才行使同意權並再度否決。
他認為，立法院明知大法官現有總額為8人，卻先修法設定高於8人的門檻，然後兩度否決大法官人事案，將大法官的現有總額「凍結」在不足10人評議門檻，顯然是針對憲法法庭僅剩的8位大法官之現狀而來，目的是將大法官的違憲審查、暫時處分、審理總統、副總統彈劾及政黨違憲之解散事項等職權，「凍結」到立法院同意至少2位大法官繼任人選提名為止。
他點出，無論修法是否意圖讓總統行使提名權前，先徵詢、尊重立法院意見，但這種將人事同意權「綁定」大法官職權的立法，已經足以讓立法院藉由人事同意權，決定大法官能否發揮憲政功能，在最極端的情況下，甚至可不經修憲就實質廢除大法官掌理的違憲審查制度。
他痛斥，這不僅是嚴重侵犯大法官職權及司法獨立，同時也讓立法院可以凌駕於大法官之上，進而擺脫大法官違憲審查權的制衡，把《憲法》五權平等、彼此相違的權力分立架構，朝著「國會至上」或「國會優位」的體制演變，實際上就是立法院在憲法法庭處理《立法院職權行使法》等違憲判決後，再次露骨地表現出意圖掙脫《憲法》約束，對自由民主憲政秩序造成的威脅，更甚於《立職法》等案子。
他認為，《憲法》的自我防衛機制「故障」後，立法院固然可將《憲法》置諸腦後，為所欲為，其他政府部門又何嘗不能爭相違憲？一旦如此，憲政秩序就會開始逐步瓦解，民主的消亡恐怕也是指日可待。「在這樣的險峻危局中，大法官自行掙脫立法院所加桎梏，勇於行使職權，是唯一出路。」
《憲法》是政府抗衡立法院的後盾
他認為，護憲原本就是《憲法》課予大法官的職責，倘若其他政府部門自行宣布立法院制定的法律違憲而拒絕執行或遵守時，可以藉此和立法院對抗，否則國會不但不能有效監督制衡其他政府部門，也會演成行政權與立法權競相違憲的局面，最終仍是憲政與民主兩敗俱傷甚至俱亡的結局。
因此，眼見自由民主憲政秩序已面臨存亡危機，大法官責無旁貸，必須在為時已晚之前，以現有總額來審理本案並作成判決，不能繼續束手坐視立法院自行擴權。
他強調，就是因為深切體認此時此刻履行職責的迫切與必要，不得不基於對《憲法》的忠誠義務，將持續不參與評議的同仁自現有總額中排除，才能及時發揮大法官守護《憲法》之憲政功能。
更多太報報導
3名大法官拒評議遭「扣除」！憲法判決稱「不得已」：嚴重影響民主法治
溺水自救！憲法法庭宣告《憲法訴訟法》「藍白立委版」違憲 判決理由曝光
憲法法庭爆內戰！《憲訴法》修正案被判決違憲 3名大法官拒評議：5人判決無效
其他人也在看
獨家／北捷恐攻男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝
社會中心／綜合報導台北今（19）日連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡。根據民視新聞網掌握的獨家消息，這名犯案的張文為空軍志願役士兵，卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到才遭到通緝。民視 ・ 8 小時前 ・ 48
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
影/張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 15
李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」
余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前 ・ 36
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 113
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 423
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 530
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 61
快訊／北捷遭惡徒擲煙霧彈！57歲男命危急送台大醫院 搶救情況曝
捷運台北車站今（19）日傍晚驚爆煙霧彈攻擊，傳造成1名57歲男子失去呼吸心跳被送往台大醫院救治。對此，記者詢問台大醫院，院方晚間表示，因涉及病人隱私，詳情暫無法說明。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 9
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 19
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 7
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 131
很多人都遇過！電話「一接就掛斷」 專家曝3大風險：千萬別接
詐騙事件層出不窮，一定有不少人都接過「一接就掛斷」的陌生電話，就有網友好奇，這類電話主要的用意到底是什麼？貼文發出後，就有人說，此類詐騙電話主要是在測試該號碼的活躍度，防詐APP「Whoscall」也曾說明，有些電話可能是AI的聲紋收集，一旦民眾開口，聲音就可能被錄下作為之後詐騙的用途。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 17
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 276
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 22 小時前 ・ 30