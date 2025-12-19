修《憲訴法》違憲！韓國瑜這舉動是關鍵 憲法法庭：無法判斷委員最終立場

憲法法庭今日判決《憲法訴訟法》部分修正條文違憲，主席韓國瑜三讀時「未交付表決」的動作也成為理由之一。資料照。廖瑞祥攝廖瑞祥攝



司法院憲法法庭今（12/19）日判決去年底修正通過的《憲法訴訟法》部分條文違憲，原因是立法程序有重大瑕疵，且牴觸《憲法》權力分立原則，自即日起失效。《憲法》判決指出，通過版本在二讀逐條討論前，完全沒有經過討論，讓立委無法判斷修法影響，人民無法反映意見，立法院院長兼主席韓國瑜在三讀時更未交付表決，只問有無「文字修正」，導致人民無法判斷委員甚至政黨最終立場。

司法院憲法法庭今日作出「114年憲判字第1號」判決，宣告立法院去年12月通過、今年1月生效的《憲法訴訟法》（簡稱《憲訴法》）部分修正條文違憲，等同宣告憲法法庭復活。判決主要認定，《憲訴法》修正的新門檻為違憲審查的標的，不能作為憲法法庭評議的門檻，且憲訴法立法程序有「明顯重大瑕疵」，內容也違反權力分立原則。

憲法法庭宣判後，司法院也召開記者會說明。廖瑞祥攝

判決指出，立法權屬於國會，在不牴觸《憲法》的範圍內，可自行訂定議事規範決定國會內部事項，但法律的規定涉及到《憲法》如何落實及人民權利保護的問題，因此立法院制定法律時，仍然必須踐行「正當立法程序」；若立法程序有不須進一步調查事實，就能夠發現的「明顯重大瑕疵」，憲法法庭可宣告該程序為無效。至於立法程序是否有「明顯重大瑕疵」，必須個案判斷。

判決認為，立法程序具體必須遵守兩項原則：公開透明原則、討論原則。前者是指，立法程序應盡可能對人民公開，使人民得以獲得相關資訊，據此向民意代表「問責」，並可透過媒體與公開論壇參與討論，即時反映公民意見；後者則是指，不同立場應該盡可能在立法程序中溝通、討論，並共同尋求折衷、妥協方案的可能，最後表決出的多數決定才符合民主精神。

不公開透明又沒充分討論

判決回顧，本案《憲訴法》修正的緣起，是立委翁曉玲等人的提案，經過一讀、二讀前委員會討論及協商，都未取得共識。後來進入廣泛討論時，部分立委發言完，就遭國民黨黨團提案「停止討論」表決通過。草案接著送進院會逐條討論，民眾黨、國民黨各自提出修正動議和再修正動議，但絕大多數條文都與先前討論的翁曉玲版完全不同，遭到質疑後也遭停止討論表決通過。

判決點出，最後通過的民眾黨黨團版草案，不僅在提出前無法讓外界得知草案內容，提出後也沒依照「議事規則」附上立法理由，更沒有在其他立委提出質疑時，給予不限一次的說明或答辯。這導致立委無法判斷修法緣由和修正後影響，也無暇徵詢主管機關（司法院）的意見，或讓人民獲取資訊、參與討論並向立委問責，明顯不符公開透明原則與討論原則。

憲法法庭認定《憲法訴訟法》修法過程不符合公開透明及討論原則。李政龍攝

判決也指，最後通過的版本在二讀逐條討論前完全沒有任何討論，即使到了逐條討論程序，提案也有5案之多，主席也沒將民眾黨黨團「再修正動議版」列為最先或最後提案，且各提案涉及問題都非常重大、專業，很難期待立委對於這種「臨時提出的複雜提案」，可以透過3人或5人每人3分鐘的發言表達實質意見。

何況，在發言的立委提出反對或質疑後，也完全沒有提案者或贊同者作任何說明或答辯，隨即停止討論並進行二讀表決，緊接著又是三讀表決，立法程序明顯不符合討論原則。

三讀只作「文字修正」沒表決

憲法法庭指出，《憲法》明定法律應經立法院「議決」，《立法院職權行使法》也要求法律案三讀時，應該將議案全案付表決；如果沒經過表決，不能說立法院對議案有過最終表達。法律雖然沒有明定表決方式，議事規則規定有口頭、舉手、表決器、投票或點名等方式，都還是要表決。但如果要採「無異議表決」，必須由主席針對「議案內容」詢問在場有無異議，才能三讀通過。

然而，判決點出，憲訴法修正進行到三讀程序時，主席韓國瑜只問過院會「有無文字修正？」因為沒有文字修正，主席就直接宣示修正通過。但詢問「有無文字修正」充其量只是要確定三讀審查的議案是什麼，確認完還是要將議案提付表決，才算完成三讀。因為是否同意三讀條文，出席委員還是可以表達最終立場。

判決認為，《憲訴法》修正過程中，不同政黨始終有明顯不同甚至對立立場，可見本案沒有「無異議表決」的餘地。主席在詢問「有無文字修正」後就立即宣示作成決議，沒有給予在場委員合理表達異議或意見的時間，無異是由「主席宣示」代替在場委員的「表決」，也導致人民無法透過委員的表決，得知個別委員甚至政黨的最終立場，程序也有瑕疵。

憲法法庭認為草案討論時委員意見明顯不同，沒有「無異議表決」的餘地。資料照。廖瑞祥攝

