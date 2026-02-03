修《衛廣法》惹議 羅智強：告訴執政者新聞自由不可侵犯

國民黨立委羅智強。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院上周三讀《衛星廣播電視法》修正案，讓《中天新聞台》有望重回52台，但國家通訊傳播委員會（NCC）以「最終條文無回溯條款」等理由，排除中天適用新法。行政院更傳出將再次研擬不副署。面對政壇爭議再起，國民黨立委羅智強今（3日）則稱，這次修法當然是為《中天》討一個公道，但更是替新聞自由止血， 大幅限縮NCC濫用換照箝制新聞台的空間。

羅智強表示，2年前他選上立法委員的第一件事，就是提案修正《衛星廣播電視法》，當他接任國民黨團書記長後，更把修正《衛廣法》，斬斷執政者箝制新聞的髒手，視為最重要、最優先的神聖使命之一。

羅智強表示，在立法院會期的最後一次院會，《衛廣法》終於三讀通過，心中的欣慰，不是三言兩語能夠說盡，他完成了一個重要使命，也實現對選民的承諾。修法第一條明定，「捍衛新聞自由」為《衛廣法》的立法目的。告訴從現在到未來所有的執政者，新聞自由的神聖不可侵犯。

羅智強說明，修法後，將衛星廣播電視的執照年限，比照無線電視由6年延長為9年。並增加共4年的臨時執照保護期，減少政府黑手以撤照、不予換照對新聞台的箝制和威脅。修法並增定，在行政訴訟期間，電視台的執照仍然有效；若政府敗訴，則負有回復原頻道位置的義務。以中天新聞台為例，政府若敗訴，就必須恢復其52台的頻道位置。

羅智強坦言，這次的修法，當然是為《中天》討一個公道。但其意義和價值，是更廣泛、更全面的保障在民進黨執政下已岌岌可危的新聞自由。例如：《TVBS》、《東森》等立場較為中立，對政府做不好之處會加以批判的新聞台，將大幅減少受執政者脅迫的危險。

羅智強認為，他捍衛的從來不只是一家媒體，而是每一個台灣人民不被篩選、不被噤聲、不被指定立場的知情權。權力最怕的不是反對黨，而是還敢追問的新聞、還願意質疑的鏡頭、還沒有低頭的媒體。

