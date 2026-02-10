俯衝砸沿岸！ 美軍魚叉飛彈完成終極測試 首度驗證攻陸戰術

〔編譯陳成良／綜合報導〕服役超過半世紀的經典反艦武器，作戰運用完成最後驗證。美國海軍宣布，已於1月16日完成「魚叉飛彈 Block II 升級版(Harpoon Block II Update)」的最終飛行測試。這次測試重點在於驗證飛彈的「沿岸目標壓制(Coastal Target Suppression)」能力，並成功展示了針對陸上目標的精確打擊戰術。

據軍事媒體《Defence Blog》報導，這場測試在加州中國湖海軍航空武器站(China Lake)與穆古角海上靶場(Point Mugu Sea Range)進行。一枚魚叉飛彈由F-15戰機在約3650公尺高空發射，隨後下降至約1500公尺的巡航高度飛向目標區。

報導指出，測試中最關鍵的戰術動作發生在終端階段：飛彈執行了激烈的「大角度俯衝(steep dive)」機動，成功模擬了在沿岸交戰場景中對陸上目標的攻擊。美軍聲明表示，根據初步評估，所有測試目標皆已達成。

這項測試是「Block II 升級計畫」三部曲的最終章。美軍此前已分別完成了「導引與氣動力測試」以及「移動海上目標攻擊測試」，這次則補上了「對地攻擊」的實戰拼圖，確認了其多工任務(multi-mission)角色。

這項升級計畫的核心目的，是替換飛彈內部的老舊零組件，以解決商源消失問題，確保魚叉飛彈能繼續維持生產並延長服役壽命。美軍指出，魚叉飛彈家族服役已逾50年，目前仍是美國海軍及全球30多個盟邦的主力武器，升級後的系統預計將於今年稍晚開始交付。

