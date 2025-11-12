俯視射擊《惡魔寶貝》2026年初上市，公開前導影片介紹玩法支援雙人合作遊玩

亞克系統亞洲(ARC SYSTEM WORKS ASIA) 宣布，PlayStation5、PlayStation4、Nintendo Switch及Steam平臺的俯視視角射擊動作冒險遊戲《惡魔寶貝》(DAMON and BABY) 確定於2026年初上市，並公開了遊戲前導影片。

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

《惡魔寶貝》官方網站

https://www.arcsystemworks.jp/damonandbaby/zh-hant/

廣告 廣告

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

嶄新感官射擊動作＆具深度的探索要素

《惡魔寶貝》是融合了「探索型動作」與需要精準操作的「雙搖桿射擊」要素的全新感官動作冒險遊戲。

在「據點模式」中，玩家可強化魔王戴蒙並購買各種道具；在「探索模式」中，則能一邊擊敗敵人，一邊攻略各個區域。穿梭於這兩種模式之間冒險並推進故事。

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

以各式武器與機關構築的戰略性戰鬥

結合近戰攻擊與手槍、機槍等遠距武器的戰鬥系統，玩家可在探索過程中獲得更強力的武器。

面對潛伏於關卡各處的強大BOSS時，靈活運用各種機關並策略性地應戰，是取勝的關鍵。

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

自由打造角色與更換裝備

戴蒙將透過冒險不斷成長，獲得各式技能與武器。已獲得的技能可依照玩家的遊玩風格自由客製化。透過豐富的「換裝」道具，也能隨心改變戴蒙的外觀。

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

雙人協力，擴展冒險舞台

操作戴蒙的夥伴犬，可以幫助戴蒙一起蒐集道具、協助戰鬥。

※ 雙人協力僅支援離線遊玩。

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

今天開始開放加入收藏＆願望清單

從今天起可透過PlayStation5、PlayStation4、Steam 的商品頁面，將《惡魔寶貝》加入收藏＆願望清單。

※全部遊戲畫面皆為開發中畫面，正式版內支援中文

－

以上內容為廠商提供資料原文