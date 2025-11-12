Yahoo奇摩遊戲編輯部

俯視射擊《惡魔寶貝》2026年初上市，公開前導影片介紹玩法支援雙人合作遊玩

Yahoo奇摩遊戲編輯部
Yahoo奇摩遊戲編輯部
更新時間

亞克系統亞洲(ARC SYSTEM WORKS ASIA) 宣布，PlayStation5、PlayStation4、Nintendo Switch及Steam平臺的俯視視角射擊動作冒險遊戲《惡魔寶貝》(DAMON and BABY) 確定於2026年初上市，並公開了遊戲前導影片。

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

《惡魔寶貝》官方網站

https://www.arcsystemworks.jp/damonandbaby/zh-hant/

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

嶄新感官射擊動作＆具深度的探索要素

《惡魔寶貝》是融合了「探索型動作」與需要精準操作的「雙搖桿射擊」要素的全新感官動作冒險遊戲。

在「據點模式」中，玩家可強化魔王戴蒙並購買各種道具；在「探索模式」中，則能一邊擊敗敵人，一邊攻略各個區域。穿梭於這兩種模式之間冒險並推進故事。

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

以各式武器與機關構築的戰略性戰鬥

結合近戰攻擊與手槍、機槍等遠距武器的戰鬥系統，玩家可在探索過程中獲得更強力的武器。

面對潛伏於關卡各處的強大BOSS時，靈活運用各種機關並策略性地應戰，是取勝的關鍵。

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

自由打造角色與更換裝備

戴蒙將透過冒險不斷成長，獲得各式技能與武器。已獲得的技能可依照玩家的遊玩風格自由客製化。透過豐富的「換裝」道具，也能隨心改變戴蒙的外觀。

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

雙人協力，擴展冒險舞台

操作戴蒙的夥伴犬，可以幫助戴蒙一起蒐集道具、協助戰鬥。

※ 雙人協力僅支援離線遊玩。

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

今天開始開放加入收藏＆願望清單

從今天起可透過PlayStation5、PlayStation4、Steam 的商品頁面，將《惡魔寶貝》加入收藏＆願望清單。

※全部遊戲畫面皆為開發中畫面，正式版內支援中文

以上內容為廠商提供資料原文

