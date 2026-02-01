俾路支戰火再起！叛軍連環攻擊橫掃12城 巴基斯坦稱殲滅92武裝分子

巴基斯坦準軍事部隊在巴基斯坦俾路支省動亂地區德拉布格蒂部署陣地。（美聯社）



巴基斯坦西南部俾路支省爆發近年來最嚴重暴力衝突之一，軍方表示在清剿行動中擊斃至少92名武裝分子，但也有15名安全人和18名平民喪生。俾路支解放軍承認在全省多地發動協同攻擊，襲擊警察、準軍事部隊及政府設施。軍方則指控印度暗中支持叛亂勢力，印度否認相關說法。

英國廣播公司（BBC）報導，巴基斯坦軍方表示，已擊斃至少92名武裝分子，這些人被指控在1月31日於西南部俾路支省（Balochistan）發動致命的協同攻擊。軍方稱，另有15名安全部隊人員和18名平民喪生，並指控印度支持這些武裝分子。新德里方面則一再否認相關指控。

俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army，BLA）叛亂組織稍早承認對襲擊負責，並稱有幾十名士兵被打死。雙方說法都還未獲得獨立核實。這次升級衝突是這個貧困省分多年來最血腥的1天之一，巴基斯坦政府幾十年來一直在俾路支省對抗分離主義叛亂。

1月31日深夜，巴基斯坦軍方發表聲明指出，這些武裝分子在省會奎達（Quetta）及其他城市針對平民發動多起攻擊。軍方已在俾路支省展開「清剿」行動，並「成功挫敗叛亂分子的邪惡圖謀」。總理夏里夫（Shehbaz Sharif）隨後讚揚軍方，並承諾將持續「反恐戰爭」，直到徹底根除「恐怖主義」。

有報導稱，奎達多處重要行政建築及周邊道路當天被封鎖。手機通訊服務遭到干擾，區域鐵路服務也作為預防措施暫停。

武裝分子襲擊12個城市和城鎮





稍早，武裝分子持手榴彈與槍枝襲擊全省12個城市和城鎮，攻擊目標包括警察與準軍事部隊設施，以及監獄和政府建築。

俾路支解放軍指控聯邦政府剝削巴基斯坦最大省份的豐富礦產資源，卻未讓當地居民受益。當地活動人士也指控巴基斯坦安全部隊涉及強迫失蹤事件，但伊斯蘭堡方面否認相關指控。

俾路支人反對巴基斯坦政府統治、並主張建立獨立國家的武裝叛亂始於1948年，也就是巴基斯坦自英屬印度帝國獨立之後不久。

俾路支省與伊朗及塔利班控制的阿富汗接壤，同時擁有綿長的阿拉伯海海岸線。該地區名稱源自俾路支部族，該族群已在此居住數百年。俾路支人仍是當地最大族群，其次為普什圖人。

俾路支省最大部分位於巴基斯坦西南部。該省面積約占全國總土地面積的44%，但人口僅占全國超過2.4億人口的約5%。同時，俾路支省也是巴基斯坦自然資源最豐富的省份之一，蘊藏大量天然氣與礦產資源。

