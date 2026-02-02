俾路支省遭大規模恐怖襲擊釀數十平民死亡 巴基斯坦：擊斃145名武裝份子

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

位於巴基斯坦西部的俾路支省（Balochistan）31日遭大規模恐怖攻擊，數十名武裝份子襲擊了軍事設施、警察局、銀行和監獄，並且封鎖了主要道路，破壞了鐵路軌道，並在奎達（Quetta）和瓜達爾港（Gwadar Port）發動了自殺式襲擊，造成至少31名平民和17名安全人員死亡，對此，俾路支首席部長布格蒂（Sarfraz Bugti）指出在40個小時之內，有145名武裝份子被擊斃，且屍體已經被當局扣押。

一名巴基斯坦士兵在努什基區（Nushki）檢查在自殺炸彈襲擊現場受損的一輛巴士。（圖／美聯社）

而根據《衛報》報導，俾路支解放軍（BLA）則是聲稱對此負責，並宣稱擊斃了84名安全人員，俘虜了18名安全和文職官員，自身也有7名武裝人員被擊斃。

當地警方也指出，馬斯通區（Mastung）則有數十名叛軍強攻一處監獄，並釋放了30多名囚犯；瓜達爾港則有武裝份子試圖突破港口安全防線，但未成功，努什基區（Nushki）則有武裝分子襲擊安全部隊和政府機構的辦公室，伯斯尼區（Pasni）則是有5名武裝份子在一名自殺炸彈客於海岸警衛隊總部的大門將炸彈引爆後闖入，不過均已身亡，而一名海上安全官員也犧牲。

巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）也和布格蒂一同趕往奎達慰問罹難者家屬，並指責印度支持「恐怖份子」和攻擊，不過印度方面則是否認；而國防部長阿西夫（Khawaja Asif）則是指出俾路支省已經恢復平靜，安全部隊正在進行清剿。

