俾路支解放軍恐攻釀48死！巴基斯坦軍方反擊殲滅145名武裝分子

巴基斯坦俾路支省（Balochistan）首席部長於1日表示，在一連串協調一致的槍擊與爆炸攻擊導致48人喪生之後，安全部隊展開1場長達40小時的戰鬥，共擊斃145名武裝分子。

據《路透社》報導，這個位於巴基斯坦西南部、與伊朗及阿富汗接壤的省份，正面臨近年來最嚴重的暴力事件。該資源豐富地區的叛亂分子正加強對安全部隊、平民與基礎設施的攻擊。

巴基斯坦內政部副部長喬杜里（Talal Chaudhry）表示，攻擊者身穿普通平民服裝，於1月31日進入醫院、學校、銀行與市場，隨後開火射擊，「在每1個案例中，攻擊者都穿著平民服裝進入，無差別攻擊在商店工作的普通民眾。」他補充，武裝分子還利用平民作為人肉盾牌。

遭到取締的分離主義組織「俾路支解放軍」（Baloch Liberation Army）宣稱對此次攻擊負責，並表示他們發動了1場名為「黑色風暴」（Herof）的協調行動，目標鎖定全省的安全部隊。

在俾路支省首府奎達（Quetta），警察局外可見被燒毀的車輛、佈滿彈孔的門扉，街道也以黃色封鎖線圍起。襲擊發生後，安全部隊加強巡邏並限制人員流動。

俾路支省首席部長布格提（Sarfraz Bugti）表示，在這波武裝恐攻中，共有17名執法人員與31名平民喪生。巴基斯坦軍方補充，他們在31日擊斃92名武裝分子，30日擊斃41人。俾路支解放軍則聲稱擊斃了84名巴基斯坦安全部隊成員，並俘虜了18人。《路透社》無法獨立核實這項說法，巴國軍方也尚未對此置評。

布格提表示：「我們事先接獲情報顯示此類行動正在策劃，因此在攻擊發生前1天就已展開前期行動。」他指出，這是叛亂升溫以來，在如此短時間內擊斃武裝分子人數最高的1次，但未提供具體比較數據。

官員表示，武裝分子的攻擊幾乎同時在奎達、瓜達爾、馬斯通與諾什基等地發動。武裝人員對包括邊防軍總部在內的安全設施開火，嘗試進行自殺式爆炸，並在城市地區短暫封鎖道路，促使軍方、警方與反恐單位展開大規模反制行動。

巴基斯坦面積最大、最貧窮的省份俾路支省，幾十年來一直面臨著由俾路支族分離主義分子領導的叛亂，他們尋求更大的自治權和更大的自然資源份額。

