倉佑12月營收創近23月單月新高

【記者柯安聰台北報導】倉佑實業（1568）12月合併營收1.06億元，月增16.9％、年增36.8％，創下近23個月以來單月營收新高；累計2025年第4季合併營收2.6億元，季增3.9％、年增8％。12月營收大幅增長顯示公司營運已逐步走出調整期，整體接單與出貨動能回溫，為2026年揭開營運正向成長的基底。



倉佑表示，12月營收表現亮眼，主要受惠於北美、歐洲之AM、OES市場客戶於年底前加大拉貨力道，帶動旗下汽車傳動系統相關零組件出貨增溫，挹注汽車零組件12月營收呈月增、年增的態勢，再加上半導體設備關鍵零組件的訂單需求增加，以及開發中新品之驗證完成並小量出貨，創造公司來自半導體的營收挹注比重約5％，雙產業領域的業務引擎動能熱轉下，助力倉佑營運體質持續優化，2025年全年營收年增率由負轉正。



在產品與市場布局方面，倉佑持續深耕既有汽車關鍵零組件核心技術，並積極提升高附加價值產品比重，包括精密傳動零組件、客製化模組產品，藉以滿足全球品牌車廠對於品質穩定度、交期彈性與成本控管的要求。同時，公司亦持續保持新技術升級的關鍵零組件開發，以目前傳動系統關鍵零件開發來看，由於汽車產業朝向節能減碳與高效能發展的趨勢，已從傳統過往的高強度合金鋼，逐步轉向輕量化及複合材料應用，倉佑也持續投入製程自動化與精實生產，透過提升產能利用率與降低單位製造成本，強化整體競爭力，不僅創造公司持續保持良好訂單能見度，也持續精進整體毛利率與獲利表現。



展望2026年，隨著新能源車增速放緩，傳統燃油車與混合動力車需求回溫，加上售後市場需求強勁，全球主要汽車市場預計溫和成長。但因關稅議題及地緣政治風險未消散，倉佑對整體汽車市場持審慎看法。惟全球半導體設備需求穩健擴張，隨著新專案陸續進入量產階段，以及馬來西亞子公司將於今年第3季加入量產，預期將為集團中長期營運注入全新成長動能。（自立電子報2026/1/9）