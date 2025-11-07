倉佑Q3三率三升 季增33倍

財經中心/綜合報導

傳動系統製造大廠倉佑實業(1568)第三季合併營收為2.5億元，季減3％、年增3％。認列業外匯兌利益1,440萬元後，第三季歸屬於母公司稅後淨利為0.35億元，稅後每股盈餘(EPS) 0.34元，分別較第二季增加3611%、3300%，較去年同期成長20％、21%。累計2025年前三季合併營收為7.9億元，年減2％，受惠整體接單與產品組合優化下，營業利益為1.2億元，年增20.6％，歸屬於母公司稅後淨利為0.9億元，稅後每股盈餘(EPS) 0.88元。

倉佑表示，儘管因新台幣匯率波動及客戶端調節庫存，使公司整體營收成長表現受壓，但隨著AM（售後維修）與 OES（原廠維修）市場需求續強，尤其在美洲市場的出貨動能更為強勁，助力AM 與 OES 營收合計占比達53％，加上半導體關鍵零組件於本季開始出貨、單季營收占比攀升至 5％的添翼，推升第三季營運在傳統汽車產業暑休淡季期間仍維持良好的表現，且公司在產品組合持續朝高毛利率的售後市場優化下，第三季的毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為27％、11％、14％，皆較去年同期呈三率三升的態勢！

根據國外研究機構Expert Market Research 的報告指出，2024 年全球汽車變速箱市場規模約為 1,389.1 億美元，預計自 2025 年起將以年複合成長率（CAGR）6.30％的速度成長，至 2034 年將達 2,559 億美元。隨著電動車（EV）與混合動力車的興起，全球汽車傳動系統市場正經歷結構性轉變。由於電動化趨勢帶動能源效率、電池技術與排放要求提升，對具備高精密度與高效能的先進變速箱零組件需求明顯上升，更提出有專門的變速箱解決方案來優化，無疑創造傳動系統產業鏈良好的業務空間。

展望未來，倉佑除了持續深耕汽車產業應用，透過在客戶新產品導入階段的高度參與、技術協同，穩步提升公司在傳動系統零組件滲透率與市佔基礎，並擴大在AM與OES的市場覆蓋率外，亦積極推進多元產業布局策略。倉佑自轉型以來，已順利切入高門檻的半導體關鍵設備零組件供應鏈，並陸續進入量產出貨，為中長期營運注入全新成長動能。同時，為強化全球交付量能與製造布局韌性，倉佑於馬來西亞設立新廠，新產能預計於 2026 年第三季正式投產，屆時將串聯台灣與東協市場，成為支撐跨產業成長的重要產能樞紐。公司並持續優化產線配置、成本控管效率、接單產品組合優化等，打造長期穩健營運規模放大的體質。