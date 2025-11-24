倉儲僱阿嬤？網購小份麵條缺貨 農會怕餓到「直接給3倍」

生活中心／楊惟甯報導

原PO買460克的麵條被升級成1.2公斤的麵條。（圖／翻攝自關廟區農會）

一名網友近日在農會官網下單購買台南關廟區推出的麵條，卻因為商品缺貨，意外被升級為大包裝，分量整整多出近三倍。搞笑的是，農會還寄了一封信給他，告知是免費升級，讓他忍不住笑出來：「農會網購的倉儲是不是僱用阿嬤？」

原PO在Threads貼出一封信件截圖，只見內容寫著：「XXX您好，感謝您的訂購與支持！因板麵目前460g規格沒有現貨，為避免讓您久候，我們已為您改寄1200g規格」，信件還特別註明「不會向您收取任何差額費用，造成不便敬請見諒。」

根據官網資訊，這款麵條傳承古法日曬手工製麵，煮湯、拌麵都適合，460克售價105元、1200克售價150元。雖價差不大，但分量整整差了近3倍，對於突如其來的「驚喜」，原PO也坦言受寵若驚，並笑說：「農會網購的倉儲是不是僱用阿嬤？」還強調自己不是業配、只是貪吃，「支持農會產品的可進入網址選購」。

貼文曝光後，留言區瞬間熱鬧起來，不少人也分享經驗，「之前跟復興鄉農會買商品，過兩天接到電話，農會倉儲出貨阿姨很親切說：『妹妹啊，看你好像很喜歡水蜜桃齁，我有多放一包水蜜桃乖乖送你吃。』超讚！」另也有網友搞笑回覆「買460g給1200g，太佛心了吧！阿嬤怕你餓」、「什麼麵還會自己繁殖」、「鈔票不能變大 但食物可以」、「阿嬤覺得太小包吃不飽」。

還有網友大讚農會會做人、懂行銷，直喊「這廣告太划算」。留言也釣出農會小編親回：「是我們的客人太甘心了，幫我們打廣告。」並表示農會的倉儲是姐姐、客服是妹妹，原PO則在底下留言致謝：「感謝餵飽飽！」

