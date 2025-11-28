倉庫屋主澄清非共犯！ 被害人曾欠多筆債務 引來追討？

事發現場位於一條布滿鐵皮建築的小巷內，地面雜草叢生，周圍散落著廢棄傢俱。（圖／TVBS）

持續追蹤圍堵案，事發地倉庫屋主澄清非共犯，僅出借場地給朋友放傢俱，據了解，被害人洪先生在求職網與大陸網購賣家搭上線，對方介紹2~3個新業主來媒合客戶，沒想到卻爆出一連串圍堵事件，而洪先生過去曾欠下債務，是否與此事有關聯，仍有待警方持續釐清。

事發現場位於一條布滿鐵皮建築的小巷內，地面雜草叢生，周圍散落著廢棄傢俱。涉案倉庫的鐵門半開，內部停放著一輛黑色小客車。倉庫屋主身穿黑衣現身，堅決否認與事件有關，強調只是單純將場地借給朋友放置傢俱，對當天發生的事情完全不知情。

關於買賣雙方的牽線過程，洪先生表示，兩年前他在求職網站上發布店面資訊後，一名大陸網購平台賣家與他聯繫。（圖／TVBS）

關於買賣雙方的牽線過程，洪先生表示，兩年前他在求職網站上發布店面資訊後，一名大陸網購平台賣家與他聯繫。雙方合作初期一切正常，包括接案、組裝和收費等環節都順利進行。該賣家甚至幫洪先生介紹了新業主並建立新的群組。然而，去年6月，一位新業主找上門詢問傢俱組裝價格，但因客戶頻頻失蹤，合作最終破局。

洪先生他最初以搬運傢俱起家，近兩年發現商機，開始自行接案組裝網購平台的傢俱。（圖／洪先生提供）

今年11月，同一群組中第三位業主聯繫洪先生，要求協助組裝兩個七彩茶几。雙方以1萬元達成協議，但洪先生抵達現場後發現沒有任何物件，反而被對方討錢。當天，疑似共犯跟隨洪先生前往警局，但雙方在警局停留兩小時後，因洪先生急著前往恆春而未做筆錄就離開。三天內，洪先生未與警方聯繫，直到28日才決定約時間製作筆錄說明經過。

洪先生的職業背景顯示，他最初以搬運傢俱起家，近兩年發現商機，開始自行接案組裝網購平台的傢俱。然而，他的債務問題可追溯至11年前，當時與車業有債務關係，近四年來又欠下銀行和電信債務，總額達數十萬元。警方正在調查這些債務與本次事件的關聯性，同時確認涉案嫌犯已觸犯妨害自由罪。

