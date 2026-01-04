倉鼠怎麼叫都不起床？這「五個原因」帶你冷靜判斷情況

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

你是不是也曾緊張地盯著籠子裡的倉鼠，無論怎麼叫牠都沒反應，甚至拿零食誘惑也沒效，仍縮成一團一動不動，讓人瞬間腦補各種最壞的情況，不過先別急著慌張，其實實倉鼠「叫不起來」並不一定代表出事，以下為大家整理出五個常見原因，帶你冷靜判斷倉鼠為什麼怎麼叫都不醒。

一、深度睡眠狀態

倉鼠是夜行性動物，白天多半睡得特別沉，當牠們進入深層睡眠時，就會縮成一顆毛球，呼吸會變得緩慢，看起來像完全沒反應，這時即使飼主輕聲呼喚，牠們也可能毫無動靜。

二、冬眠或類冬眠狀態

當氣溫過低時，倉鼠可能進入類似冬眠的狀態，牠們的身體活動與反應會明顯降低，看起來像「叫不起來」，這在溫差大與環境不穩定的情況特別常見，因此若發現牠的身體偏冷、反應遲鈍，可以先確認環境溫度是否過低。

三、聲音不敏感

倉鼠不像狗貓會認名字，對人類聲音的反應本來就有限，牠們主要依賴氣味與震動來感知環境，所以就算飼主叫得再大聲，倉鼠也可能不覺得那和自己有關，對牠們來說，「叫不起來」其實很正常。

倉鼠對人類聲音的反應本來就有限，牠們主要依賴氣味與震動來感知環境

(示意圖/Unsplash)

四、緊張或情緒不穩

當倉鼠感到壓力、害怕或不想被打擾時，可能就會縮著不動，減少自己的存在感，這是牠們的一種自我保護機制，看起來就像怎麼叫都沒反應，這種情況通常發生於剛換環境，或還沒完全適應主人的倉鼠。

五、身體出現狀況

如果倉鼠不只是叫不起來，還伴隨食慾下降、活動量明顯減少、呼吸異常或身體僵硬，此時飼主就需要提高警覺，生病或年紀大的倉鼠反應會變慢，這時就不該再嘗試喚醒，而是儘快確認狀況並尋求專業協助。