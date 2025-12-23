倉鼠體重超標整整兩倍！減肥狂瘦「兩個月」終於重獲新生

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

英國一隻「超標體重」的倉鼠近日成為網路關注焦點，收容所在接手照顧後發現，這隻年僅1歲的母倉鼠體重竟高達74公克，幾乎是同齡倉鼠的兩倍，圓滾滾的外型雖然可愛，卻也引發健康疑慮，所幸在歷經數週的減肥努力後，終於讓牠成功瘦身，甚至因此找到了屬於自己的新家。

根據外媒報導，這起案例發生在英國雪菲爾市（ Sheffield ），當地一家動物收容所在今年5月接收了這隻名為「Angel Delight」的倉鼠，工作人員在進行例行健康檢查時，立刻注意到牠體型異常，體重幾乎是同齡倉鼠的兩倍。

進一步了解後才發現，前任飼主因長期餵食錯誤飼料，將豚鼠糧當作倉鼠主食，再加上籠內的活動空間狹小，導致牠缺乏運動，體重不斷上升，最終變成了「迷你圓球」，收容所評估後認為若不及時介入，「Angel Delight」恐怕會出現關節、心臟等健康問題，於是立即替牠量身打造減肥計畫。

「Angel Delight」經過長達兩個月的減肥計畫後，終於成功瘦身

(示意圖/Unsplash)

計畫內容包括調整飲食，改為低熱量、符合倉鼠需求的輕食配方，同時增加活動空間，設置跑輪與探索設施，鼓勵牠多活動，同時工作人員也每天定期觀察紀錄，以確保倉鼠減重過程安全，不會造成過度壓力。

經過約兩個月的飲食控制與運動訓練後，「Angel Delight」的體重成功降到57公克，狀態明顯改善，也成功地找到屬於自己的家庭，故事曝光後，讓許多網友留言表示「雖然胖胖得很可愛，但健康最重要」、「原來飼料影響這麼大」、「算是因禍得福了」。