一個不能沒有禮物的日子 高市圖小港分館歡慶聖誕節暖心
聖誕佳節將近，這是一個不能沒有禮物的季節，當大家想著希望收到的禮物和打算送出的禮物時，高市圖小港分館想的是如何讓這佳節充滿驚喜與祝福，讓民眾可以充分享受藝文的洗禮，不同於一般想像的禮物，小港圖書館與社區好鄰居的親子共同辦理極其特別的活動「一個不能沒有禮物的日子」，在歲末時將渡過充滿快樂祝福的聖誕佳節。(見圖)
小港圖書館於今(廿)日上午假二樓多功能教室提前辦理充滿濃濃溫馨浪漫的聖誕佳節活動，為即將到來的聖誕節暖場，吸引近五十位學童與社區民眾熱情參與，一起在書香與歡笑中感受節慶溫暖。
活動內容包括有兒歌律動~聖誕快樂HO HO HO；繪本故事，一個不能沒有禮物的日子；感恩心情及教小朋友心願卡片填寫&分享時間，大聲說出自己的願望，分享的喜悅及創意手作DIY，聖誕襪子雪人，增進親子間的互動，培養其閱讀的習慣，鼓勵家長在陪伴中，跟著孩子一起學習成長，也希望透過節慶活動拉近親子與社區之間的距離，讓孩子在書香與關懷中快樂成長。
小港圖書館主任黃琡珺表示，辦理這次活動的目的，除歡慶聖誕節外，讓小港周邊的孩子們在聖誕佳節可以來到圖書館享受嶄新書籍的陪伴及熱鬧溫馨活動，暖暖過好節，透過故事分享、互動遊戲與手作體驗，引導孩子認識聖誕節「分享、感恩與關懷」的真正意義，也讓閱讀成為最美好的禮物，希望透過「一個不能沒有禮物的日子」活動，讓孩子在歡樂中愛上閱讀，也讓聖誕節的祝福透過書本與笑容持續傳遞，為社區注入更多溫馨與正能量。
小港圖書館特別準備精緻小禮物，鼓勵參與活動的學童，讓每位孩子都能帶著祝福回家，留下難忘的聖誕回憶。現場家長分享，圖書館不只是借書的地方，更成為親子共度節慶、培養閱讀習慣的溫暖空間。
該活動在歡笑與祝福聲中圓滿落幕，參與民眾提到，透過圖書館用心規劃的聖誕活動，不僅讓孩子留下美好回憶，也讓家長感受到節慶中最珍貴的陪伴與分享。
