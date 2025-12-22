一個不能沒有禮物的日子 高市圖小港分館歡慶聖誕節活動好暖心

高市圖小港分館提前舉辦歡慶聖誕節活動，讓親子度過充滿快樂祝福的佳節。 （記者王正平翻攝）

記者王正平/高雄報導

聖誕佳節將近，這是一個不能沒有禮物的季節，當大家想著希望收到的禮物和打算送出的禮物時，高市圖小港分館與社區好鄰居的親子共同辦理極其特別的活動「一個不能沒有禮物的日子」，在歲末時將渡過充滿快樂祝福的聖誕佳節。

小港圖書館提前辦理充滿濃濃溫馨浪漫的聖誕佳節活動，為即將到來的聖誕節暖場，吸引近50位學童與社區民眾熱情參與，一起在書香與歡笑中感受節慶溫暖。

活動內容包括有兒歌律動~聖誕快樂HO HO HO；繪本故事，一個不能沒有禮物的日子；感恩心情及教小朋友心願卡片填寫&分享時間，大聲說出自己的願望，分享的喜悅及創意手作DIY，聖誕襪子雪人，增進親子間的互動，培養其閱讀的習慣，鼓勵家長在陪伴中，跟著孩子一起學習成長，也希望透過節慶活動拉近親子與社區之間的距離，讓孩子在書香與關懷中快樂成長。

小港圖書館主任黃琡珺表示，辦理這次活動的目的，除歡慶聖誕節外，讓小港周邊的孩子們，在聖誕佳節可以來到圖書館享受嶄新書籍的陪伴及熱鬧溫馨活動，暖暖過好節，透過故事分享、互動遊戲與手作體驗，引導孩子認識聖誕節「分享、感恩與關懷」的真正意義，也讓閱讀成為最美好的禮物，希望透過「一個不能沒有禮物的日子」活動，讓孩子在歡樂中愛上閱讀，也讓聖誕節的祝福透過書本與笑容持續傳遞，為社區注入更多溫馨與正能量。

小港圖書館特別準備精緻小禮物，鼓勵參與活動的學童，讓每位孩子都能帶著祝福回家，留下難忘的聖誕回憶。現場家長表示，圖書館不只是借書的地方，更成為親子共度節慶、培養閱讀習慣的溫暖空間。

參與民眾表示，透過圖書館用心規劃的聖誕活動，不僅讓孩子留下美好回憶，也讓家長感受到節慶中最珍貴的陪伴與分享。