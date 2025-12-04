個人化動態牆更貼心？Threads新功能「魔法咒語」反擊演算法 用戶玩笑請求竟成真

Threads測試「Dear Algo」功能，用戶可用貼文指令調整個人化動態牆，喜歡或不想看到的內容都能優化，限時試驗正式展開。（翻攝自Threads/zuck、conno_r）

演算法常常決定我們在社群媒體看到什麼內容，有趣的是，近期在Threads平台上，出現一股潮流：用戶在貼文開頭寫「Dear Algo（親愛的演算法）」，希望系統多推播自己感興趣的內容，或減少不想看到的資訊。原本帶有戲謔意味的網路玩笑，竟意外獲得官方正式回應。

「Dear Algo」是什麼？Threads為何要測試這項功能？

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今（4日）在社群平台發文證實，Threads將針對「Dear Algo」進行限時測試。Threads負責人康納·海耶斯（Connor Hayes）解釋，當用戶在貼文中加上「Dear Algo」時，系統將在未來3天內調整動態牆，增加用戶喜歡的內容、減少不感興趣的訊息。若個人檔案設為公開，其他用戶也可看到並互動或分享這項請求。

海耶斯強調，目前功能仍處於測試階段，尚未開放給所有用戶，但官方正致力於擴大使用範圍。

用戶量突破4億！Threads如何提升黏著度？

Threads自前年（2023）上線以來增長迅速，截至今年（2025）8月，官方統計月活躍用戶數（MAU）已達4億；到了10月，日活躍用戶數（DAU）突破1.5億。透過「Dear Algo」測試，Threads將用戶的抱怨或玩笑轉化為操作指令，提供更個人化的動態牆體驗，藉此提升用戶滿意度與平台黏著度。

分析指出，當用戶覺得自己對演算法擁有一定控制權時，更容易增加互動與留存，而這也可能成為Threads在大量流量中優化體驗的重要策略。

「Dear Algo」功能測試意味著什麼？未來可能全面開放？

對於用戶來說，「Dear Algo」不只是搞笑用語，也象徵對個人化內容的需求。未來若測試結果良好，Threads有望將此功能正式上線，並讓更多用戶能依照偏好調整動態牆內容，從而打造更貼近個人興趣的瀏覽體驗。

