一個人去鼎泰豐怎麼吃？內行曝1招吃到「滿漢全席」

一名女子一個人到鼎泰豐用餐，她點了一整桌菜，包括紅燒牛肉麵、排骨炒飯、紅油抄手、小籠包、酸辣湯、涼拌辣味小黃瓜等，她將照片PO上網後，引起2.7萬人關注，網友讚她點的都是必吃的重點菜色，紛紛直呼「我一個人去吃，也是點這些組合」，另有網友好奇單人該如何點餐；對此，有內行人提醒，菜色可選半份，或請店員協助調整份量。

原PO近日於Threads發文指出，一個人去吃鼎泰豐，也要吃滿漢全席。從她上傳的照片可見，她點了一碗紅燒牛肉麵、排骨炒飯、紅油抄手、小籠包、酸辣湯、涼拌辣味小黃瓜等。

圖文吸引2.7萬人按讚，不少網友表示，一個人去鼎泰豐時想吃的菜色很多，但無法點太多，不知道該如何點餐；對此，有內行網友提醒，鼎泰豐的菜色通常可以點半份，也有人分享，過去一人單獨用餐時，店員會主動詢問是否需要將分量減半。

此外，也有人看原PO的菜色，指所點的餐點都是重點菜色，「這些真的都是鼎泰豐必點欸」、「點的全是重點毫不拖泥帶水」、「牛肉麵加排骨炒飯真的厲害」、「我也是點這樣的組合」、「厲害！這幾樣是鼎泰豐最頂的」、「懂吃」、「看妳有點排骨炒飯，我就放心了」、「我一個人吃也是這樣點的，貼心店員還會問要不要半份」。

