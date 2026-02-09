一個人去鼎泰豐怎麼點？不揪團也能吃好吃滿 內行曝1招：部分餐點可點半份

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

不少人獨自外出用餐時，往往因為份量問題不敢點太多菜色，尤其是鼎泰豐、快炒類等適合多人分享的餐廳，更讓人猶豫不決。近日，一名女網友分享自己獨自到「鼎泰豐」用餐的經驗，卻豪氣點了一整桌6道菜，引發網友熱烈討論，還釣出內行人透露，其實部分餐點可以點「半份」。

常光臨鼎泰豐的網友分享，獨自前往餐廳內用時，部分餐點可選擇點半份以方便用餐。（示意圖／鼎泰豐 臉書）

一名女網友日前在 Threads 發文分享，她獨自前往鼎泰豐用餐，點了紅燒牛肉麵、紅油抄手、招牌小籠包、排骨炒飯、酸辣湯，以及涼拌辣味小黃瓜，滿桌菜色讓人看了食慾大開。她也笑稱：「就算一個人吃飯，我也要滿漢全席。」

貼文曝光後，立刻吸引大量網友朝聖留言，「超喜歡一個人吃飯」、「沒有人跟我搶，吃不完還可以分兩三餐」、「這些真的都是鼎泰豐必點」、「點的全是重點，毫不拖泥帶水」。

也有食量較小的網友好奇詢問，若一個人用餐，鼎泰豐是否能提供「半份」餐點。對此，有內行網友分享經驗指出，鼎泰豐部分菜色確實可以點半份，讓一個人用餐也能多嘗試幾樣，「有些分店會提供部分餐點半份，但不是每一家分店都有，還是要現場詢問。」

