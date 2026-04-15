一個人吃飯更容易瘦？研究揭：聚餐竟讓人多吃44%

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聚餐容易分心在聊天、互動，容易忽略飽足感，一個人吃飯反而比較能控制熱量。（示意圖）

一個人吃飯會比較容易瘦？答案居然是正確的！減重醫師許書華近期分享美國一位飲食心理學家，針對63位成年人的飲食行為研究發現，當人們與他人一起用餐時，平均進食量會比獨自吃飯多出約44%。主要是聚餐環境，可能讓人不知不覺吃得更多。

研究推測原因主要有幾個。第一，社交分心效應。當我們與朋友或家人一起吃飯時，注意力往往放在聊天、回應與互動上，而不是專注在食物本身，導致對「吃了多少」的感知下降。

第二，進食節奏被影響，人會不自覺配合他人的速度與份量，容易忽略自己原本的飽足訊號。

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第三，在社交情境中，人更容易延長用餐時間或多吃幾口，形成「多吃一點也沒關係」的心理。

相較之下，一個人吃飯時，環境較安靜、干擾較少，更容易專注在食物與身體回饋上，因此比較能覺察飽足感，進食速度也通常較慢，較不容易過量，這也是為什麼在短期研究中，單獨用餐者較容易維持較穩定的熱量攝取。

不過，許書華醫師也特別提醒，這並不代表應該長期一個人吃飯。過去有研究指出，長期缺乏社會互動的人，死亡率比社交活躍的人，高出了26%。

理想狀態不是刻意避免聚餐，而是在社交用餐時提高覺察，例如放慢進食速度、先感受飽足感、避免邊滑手機邊吃，讓身體有時間接收吃飽的訊號。只要掌握這些方法，即使與他人一起吃飯，也能同時兼顧健康與社交生活。



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