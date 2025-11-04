一個人打不敗的對手 運動員攜手站上氣候倡議第一線

實在太熱了，連體力過人，長年在戶外受訓的運動員也受不了！

今年9月，極端高溫打亂了東京田徑世界錦標賽的賽程，主辦單位被迫將公路賽前三天的賽程提前30分開賽。10月，網球菁英齊聚上海大師賽，現場氣溫超過30°C且濕度達80%，24座大滿貫得主喬科維奇（Novak Djokovic）兩度在場邊嘔吐，尋求衛冕冠軍的辛納（Jannik Sinner）因抽筋退賽。丹麥球星魯內（Holger Rune）喊道：「難道要等到選手猝死球場才正視問題？」

無法獨自面對的敵人

極端天氣頻繁，威脅運動賽事。11月聯合國氣候大會（COP30）即將登場，奔馳球場的運動員也站上氣候倡議的第一線。10月底，40名知名運動員加入氣候倡議「調適致勝」（Adapt2Win），敦促國際社會優先投資氣候變遷調適（climate adaption）行動。

NBA球員「小喬丹」喬丹（DeAndre Jordan）、巴西衝浪女王加貝拉（Maya Gabeira）、羅馬尼亞泳將波波維奇（David Popovici）、南非橄欖球員邦拿比（Bongi Mbonambi）等人均加入倡議。

「氣候調適不是選擇，而是生存之道。」小喬丹說，身為運動員，訓練是為了適應——克服挑戰、惡劣環境和無法預期的挫折。然而，任何訓練都無法以讓社區做足準備來應對當前極端的高溫、風暴和乾旱。

《路透社》報導，「氣候變遷是截然不同的對手。它更強大、更難預測，且沒有人能獨自應對。」38歲的巴西女足球員迪亞斯（Tamires Dias）說。

球場、國家均受害 運動員難圓夢

不僅是運動員本身，比賽場地等因素都會影響運動賽事。《Earth.Org》援引一份近期報告指出，全球16個世界盃場館中，高達14個場館面臨高溫、豪雨及洪水風險，程度已超過「安全比賽閾值」（safe-play thresholds）。

在極端高溫下，「安全比賽」基準溫度為35°C，這是人體對高溫的適應極限。超過閾值，人體的散熱系統便開始失效，運動員及觀眾中暑和脫水的風險上升。

去年4月，巴西發生83年來最嚴重洪災。原本要出席奧運資格賽的雙槳選手貝克（Evaldo Becker）選擇留在家鄉救災，「洪水奪走了生命，也奪走我的夢想。」他說。

根據Adapt2Win資料，2024年氣候相關災害造成全球4170億美元的經濟損失，然而，投入氣候變遷調適的資金不到10%。

超越賽場的戰役

去年，來自全球89國家、高達406名奧運選手就曾共同簽署公開信，要求國際奧委會（IOC）將保護地球作為首要任務，確保奧運能持續舉辦下去。

牙買加裔的英格蘭足球員史端寧（Raheem Sterling）已經是行動者，他創立基金會投入蚊媒疾病防治工作。「簡單的、社區主導的行動就能產生巨大影響。」